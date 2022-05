Quem vai morrer na novela Quanto Mais Vida Melhor: Guilherme na mira?

Quem vai morrer na novela Quanto Mais Vida Melhor é o que todo mundo quer saber nesta reta final. A Morte prometeu a Guilherme (Mateus Solano), Neném (Vladimir Brichta), Flávia (Valentina Herszage) e Paula (Giovanna Antonelli) que ao final de um ano desde o acidente do quarteto, um deles morreria de verdade. Com a aproximação do fim do prazo, Guilherme acredita que será o escolhido pela morte.

Guilherme é quem vai morrer na novela Quanto Mais Vida Melhor?

Guilherme não é quem vai morrer na novela Quanto Mais Vida Melhor – segundo Patrícia Kogut do O Globo – mas o personagem de Mateus Solano acreditará que sua vida está no fim. A partir dos capítulos do final desta semana e também da próxima, o médico começará a ter desmaios e passará mal mais de uma vez. Por isso, ele ficará alerta.

Guilherme quase baterá o carro com a esposa Flávia grávida no banco do passageiro após passar mal no volante. Ele também passará por perrengues antes de cirurgias e será encontrado pelo pai totalmente desacordado. O cirurgião procurará por um neurologista, mas terá poucas esperanças de ficar bem no final de tudo.

Ao ter certeza que será quem vai morrer na novela Quanto Mais Vida Melhor, ele começará a ajeitar sua vida. Depois de se reconciliar com a mãe, Celina (Ana Lúcia Torre), ele gravará vídeos para a filha, que ainda está na barriga de Flávia. Para o azar do médico, a grávida encontrará os vídeos e ficará desesperada com a possibilidade de perder o amado.

Guilherme também conversará com Neném sobre o assunto e afirmará que será quem vai morrer no final da novela Quanto Mais Vida Melhor. Por conta de seus sintomas, ele terá certeza que já está na mira da Morte.

Como será o final da novela Quanto Mais Vida Melhor?

Segundo Patrícia Kogut e o Notícias da TV, nenhum dos quatros protagonistas irá morrer, como era previsto antes. No lugar deles, quem vai parar nas mãos da morte será Roni (Felipe Abib). O irmão de Neném se dará mal depois de uma confusão com Tufão (Renato Livera) e Cora (Valentina Bandeira) e perderá a vida.

Com a morte de Roni, a filha mais nova de Neném, Bianca (Sara Vidal), será beneficiada. A garota tem uma doença grave e passará por um transplante com o coração do tio que salvará sua vida.

Em reta final – Que dia acaba a atual novela das 19h?

O último capítulo inédito da novela de Mauro Wilson vai ao ar no dia 27 de maio, uma sexta-feira. Porém, se você perder a exibição, ainda terá a chance de rever quem vai morrer na novela Quanto Mais Vida Melhor com a reprise do final da trama no dia seguinte, sábado (28).

A próxima novela das 19h será Cara e Coragem, escrita por Claudia Souto, autora de Pega Pega (2017). O folhetim começa no dia 30 de maio, segunda-feira, e terá Paolla Oliveira, Taís Araújo e Marcelo Serrado como protagonistas.

Como surgiu a ideia de Quanto Mais Vida Melhor?

Antes da estreia da novela Quanto Mais Vida Melhor, o autor Mauro Wilson contou que teve a ideia principal para o folhetim com um projeto que escreveu em 2005 e uma experiência própria. Na produção Os Amadores, quatro homem morrem e voltam a vida no mesmo dia. O episódio era um especial e foi pequeno, então o autor resolveu desenvolver a história e aumentar a trama em formato de uma novela.

A experiência que inspirou a história foi um engasgo que o autor teve quando estava sozinho em caso e ficou sem respirar. Ele achou que fosse morrer e por isso pensou em segundas chances quando se recuperou do acontecido.

Conheça a substituta de Quanto Mais Vida Melhor:

