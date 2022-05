Neném não é com quem Paula fica no final da novela Quanto Mais Vida Melhor - Foto: Reprodução/Globo

Com quem Paula fica no final da novela Quanto Mais Vida Melhor

A dona da Terrare Cosméticos vive um conturbado romance com Neném. O jogador de futebol já planejou terminar com a personagem para ficar com Rose mais de uma vez, porém, a personagem de Antonelli não aceitou bem em nenhuma dessas situações e já até chegou a mentir que estava morrendo para não perder o amado. Com quem Paula fica no final da novela Quanto Mais Vida Melhor? Será que ela continuará presa ao romance com Neném? Confira!

Paula fica com quem no final de Quanto Mais Vida Melhor?

Com quem Paula fica no final da novela Quanto Mais Vida Melhor ainda é um mistério. O final da personagem de Giovanna Antonelli é o único entre os protagonistas da trama que não vazou até agora. Porém, ao que tudo indica, a empresária pode terminar o folhetim sozinha.

O que se sabe até agora é que ela não ficará com Neném. Depois de se humilhar muitas vezes para o jogador de futebol, que claramente ama mais Rose, a mãe de Flávia deixará a paixão de lado.

Assim, Paula pode ficar no final da novela Quanto Mais Vida Melhor com alguém que ainda nem apareceu na trama, um personagem do elenco que até agora não havia chamado a devida atenção ou até mesmo sem ninguém. Pelo menos duas felicidades estão reservadas para o final de Paula por enquanto: já foi revelado que a empresária será poupada pela Morte e não se despedirá do mundo dos vivos no desfecho da trama.

Além disso, ela será vovó! Flávia fica grávida de Guilherme. A personagem de Valentina Herszage custa a perdoar a mãe depois que descobre a verdade sobre seu abandono, mas antes do desfecho da trama, as duas se acertam.

Quem fica com quem no final da novela Quanto Mais Vida Melhor?

Sem Paula, que até agora não foi revelado se fica com alguém na novela Quanto Mais Vida Melhor, Neném poderá será feliz ao lado de seu verdadeiro e grande amor, Rose. O triângulo finalmente chegará ao fim e o jogador de futebol estará ao lado de sua amada em um final feliz, segundo o Observatório da TV.

Quando a novela ainda não havia chegado nem na metade, vazou na mídia a informação que Neném era o integrante que morreria no quarteto protagonista. Porém, alguns meses depois, foi revelado por Patrícia Kogut, do O Globo, que a emissora mudou de ideia e resolver deixar Neném, Paula, Guilherme e Flávia vivos.

E falando em Guilherme e Flávia, o casal fica junto no final da novela Quanto Mais Vida Melhor. Para melhorar ainda mais a situação da dupla, eles se tornam pais. Na reta final do folhetim, acontece uma passagem de tempo em que mostra Flávia já grávida de 7 meses.

Que dia acaba Quanto Mais Vida Melhor?

Quanto Mais Vida Melhor vai acabar no dia 27 de maio, uma sexta-feira. No dia seguinte, 28 de maio, sábado, o último capítulo da trama será reprisado. A partir do dia 30 de maio, segunda-feira, a faixa das 19h será ocupada por Cara e Coragem, novo folhetim de Claudia Souto.

Escrito pela mesma autora de Pega Pega (2017), a trama será protagonizada pelos atores Marcelo Serrado, Paolla Oliveira e Taís Araújo. Oliveira e Serrado vão ser dublês de cenas de ação que são contratados por Clarice (Araújo), a diretora de uma empresa que precisa recuperar valiosos documentos. Além de Clarice, a esposa de Lázaro Ramos também irá interpretar Anita, uma mulher que tem a mesma aparência que a diretora, mas uma vida totalmente diferente.

Assista as primeiras cenas da novela e conheça os protagonistas:

