Quem vai participar do No Limite? Veja ex-BBBs cotados para o programa

Desde de que a Rede Globo anunciou a volta do reality show No Limite com a participação de ex-BBBs, a internet começou a especular quem seriam os possíveis participantes da nova temporada. Com apresentação de André Marques, o programa está previsto para ter sua estreia em maio, logo após o fim do BBB21. Nos últimos dias, os primeiros nomes do elenco começaram a vazar. Quem vai participar do No Limite? Confira abaixo.

Quem vai participar do No Limite: participantes do BBB20 foram convidados

Segundo a colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia, os participantes do BBB20 Petrix Barbosa e Lucas Chumbo foram convidados para participar do No Limite. De acordo com a jornalista, Chumbo talvez aceite, mas Barbosa atualmente vive nos Estados Unidos e teve uma filha há poucos meses atrás. É provável que ele recuse a participação. Vale lembrar que programa exige uma boa preparação física, e ambos são atletas.

Um nome que gerou repercussão nas redes sociais após o anúncio do programa foi o de Felipe Prior, também do BBB20. Em entrevista ao portal TodaTeen, o arquiteto afirma que só participaria da atração caso o contrato fosse bom financeiramente. “Se eu for, quero ir para ganhar. Hoje, não estou bem fisicamente. Eu teria que assinar um contrato que fosse bom financeiramente; porque não iria me queimar sem ter nada em troca. Hoje, vejo de uma forma bem financeira. Eu entraria como superação para mim mesmo, porém teria que fazer um treinamento”, disse.

De acordo com o portal Observatório da TV, outros nomes que estão sendo cogitados são: Fani Pacheco, Diego Alemão e Íris Stefanelli, que viveram um triângulo amoroso no BBB 7; Babu Santana (BBB 20); Kleber Bambam (BBB 1); Cida Junqueira (BBB 2); Rogério Padovan (BBB 5); Fernanda Keulla (BBB 13); Ana Clara Lima (BBB 18); Vivian Amorim (BBB 17); Kaysar Dadour (BBB 18); e Gizelly Bicalho (BBB 20).

O que é o No Limite?

O No Limite é um reality show da Rede Globo que fez muito sucesso nos anos 2000, inspirado no programa americano Survivor. Na atração, os participantes precisam lutar pela sobrevivência em um local isolado, enfrentar provas de resistência e se alimentar de comidas exóticas, como olho de cabra, cérebro de boi e testículo de búfalo. Na época, era exibido uma vez por semana, aos domingos.

Depois de três temporadas, o No Limite deu uma pausa e retornou apenas em 2009, mas a audiência foi baixa. Zeca Camargo era quem comandava a atração.

🚨 ATENÇÃO 🚨 Já que a gente ama o brasileiro e o brasileiro ama um reality… Vem aí mais uma edição de #NoLimite! 🗣 Um programa que une resistência e ex-BBBs. pic.twitter.com/ab5TPuSaZ8 — Globo em 🏠 (@RedeGlobo) February 25, 2021

