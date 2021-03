BBB21: Arthur faz comentário machista sobre Thaís e repercute na web

Um comentário de Arthur sobre Thaís repercutiu na web na madrugada desta terça-feira (16), após o jogo da discórdia do BBB21. A fala ocorreu durante uma conversa entre o crossfiteiro, Projota e Pocah, que defendeu a amiga. Os internautas não gostaram do tom adotado pelo brother e o acusaram de machismo.

Machismo no BBB21? Arthur faz comentário polêmico sobre Thaís, e Pocah defende

Em uma conversa na área externa da casa do BBB21, Arthur, Projota e Pocah falavam sobre o jogo e o próximo paredão, quando o instrutor de crossfit resumiu a participação de Thaís no reality apenas na sua beleza. “Ela é linda, tenho certeza que a galera baba lá fora, o Direct [do Instagram] dela deve estar chovendo de pessoas”, disse o capixaba. “Só que aqui não tem como ela ser interessante. De coração, olha como ela jogou o primeiro dardo ontem, olha como ela jogou a bolinha no círculo lá em cima” continuou, se referindo ao desempenho de Thaís nas provas do reality.

Pocah, amiga da dentista, não gostou nada das afirmações feitas pelo capixaba. “Eu não consigo ouvir, de verdade”, interrompeu a funkeira. “Então não fala”, disparou Projota. “Eu acho melhor, sabe porque? Ela é minha amiga”, continuou a cantora.

Em seguida, Projota relembra Pocah que, apesar de Arthur ser seu amigo, ela colocou uma placa de tóxico na testa dele – em referência a um dos jogos da discórdia. “Mas eu falei diretamente para ele, é diferente de eu ficar ouvindo aqui”, respondeu Pocah.

Apesar da interrupção de Pocah, Arthur continuou falando da dentista. “Se ela [Thaís] receber o anjo e tiver que imunizar alguém, vai ser quem?”, questionou o capixaba. Ele também afirmou que só queria abrir os olhos de Pocah para o jogo. “Para a Viih [Tube], mas aqui também, se vocês receberem, não vai vir para mim”, finalizou a funkeira.

Web repercute fala de Arthur

Os fãs do BBB21 não gostaram do comentário de Arthur sobre Thaís. Na internet, o brother foi acusado de machismo e ser “escroto”.

sera que ainda não vão dizer que o arthur não é machista mesmo com ele resumindo a thais a beleza e que não serve pro jogo? — ma ri. (@acostumadinha) March 16, 2021

arthur sendo extremamente machista agora — bibia (@labelledejul) March 16, 2021

MEU DEUS ARTHUR SENDO 100% MACHISTA ESCROTO — joão v. 🌵 (@jSapucaia) March 16, 2021

"Arthur é protagonista" É um babaca machista e escroto — Felipe Ramos (🏡) (@feramos_7) March 16, 2021

