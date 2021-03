BBB21: Arthur se irrita e xinga Caio após piada; veja o vídeo

Arthur está com os ânimos bem exaltados no BBB21. Depois de se irritar com Carla Diaz por a sister o chamar de ‘meu bem’, o crossfiteiro ficou irritado com Caio após ouvir uma piada feita pelo fazendeiro. O capixaba não deixou barato e logo xingou o goiano enquanto estavam na cozinha da xepa.

Na web, os internautas tiveram reações diversas à situação – uns acharam o deboche engraçado e fizeram memes, outros criticaram a resposta de Arthur, que tem protagonizado discussões polêmicas nos últimos dias. Confira abaixo tudo o que rolou hoje na casa mais vigiada do Brasil.

Arthur xingou Caio no BBB21?

Arthur foi tema de uma piada feita por Caio nesta terça-feira (16), mas não gostou nada do que ouviu. O instrutor de crossfit reclamou com o goiano após o brother ter debochado da forma que Arthur dorme.

Na cozinha da xepa, ao lado de Projota, Arthur disparou para Caio: “Da próxima vez você fica rindo mais na hora que eu estiver dormindo de boca aberta. Me acorda de novo, é legal ser acordado. Já estou sendo zoado lá fora por milhares de pessoas, legal ter meus amigos fazendo isso comigo aqui dentro também”.

“Vai chorar?” pergunta Caio em tom de deboche. Irritado, Arthur responde sem papas na língua: “Chorar, não. Quero que você vá tomar dentro do seu c*”.

“Ai, que delícia!” responde Caio, achando graça da situação.

Arthur, que não está com uma reputação muito boa entre os fãs do BBB21, foi novamente alvo de críticas dos internautas após a cena viralizar nas redes sociais. Birrento, mimado e arrogante foram algumas das palavras usadas para criticar o capixaba. O público também não perdeu a oportunidade de fazer memes com a situação, e muitos acharam o deboche de Caio engraçado.

Arthur reclamou que o Caio riu dele dormindo de boca aberta.

Arthur: "É legal ser acordado sendo zoado. Já tô sendo zoado lá fora por milhares de pessoas por estar dormindo de boca aberta…" Caio: "Tô nem aí. Vai chorar?" KKKKKKKKKKKKKKKKKKK VAI CHORAR, PORRA?#BBB21 pic.twitter.com/r6O9Rzw7dE — 𝒥𝒽𝑒𝓃𝓃𝒾𝒻𝑒𝓇 ℛ𝒶𝓋𝑒𝓃𝒶 •🌵•⭐•🐚 (@_euravena) March 16, 2021

arthur sendo bananão, e o caio: "vai chorar?"

arthur: chorar n. quero que vc va tomar no meio do seu c*

caio: pic.twitter.com/1VMfqtUxvI — Morta… de tédio (@DedInsaide) March 16, 2021

O Caio voltou a ter a minha torcida dps das respostas que deu pro Arthur kkkk, foda-se — Gabriel lamar (@gabriel_lamar) March 16, 2021

Caio representando o povo brasileiro ao dizer ao Arthur: Vai chorar? KkK Amooo ALFINETEI APOIA FAKE NEWS — Su Espiã do Vigor 🕵🏼‍♀️🎸🚫🎱🤠🎓💰 (@SusimiaoC) March 16, 2021

