Quem vai ser José Venâncio no remake de Renascer?

O personagem José Venâncio é um dos três filhos de José Inocêncio, o protagonista de "Renascer". Entre os herdeiros do fazendeiro, o rapaz é quem tem uma história mais emblemática, pois será morto por Teodoro, um dos inimigos do ricaço, além de viver um caso extraconjugal com uma mulher hermafrodita.

Rodrigo Simas interpreta José Venâncio em Renascer

O papel de José Venâncio de Renascer fica com o ator Rodrigo Simas, de 31 anos. O artista é um dos mais conhecidos galãs da Globo, famoso por ter interpretado Bruno em "Malhação: Intensa como a Vida" (2012). O artista havia negado que interpretaria o terceiro filho de José Inocêncio, mas logo foi confirmado oficialmente no elenco do remake.

O carioca recentemente interpretou Chitãozinho no seriado "As Aventuras de José e Durval" ao lado do irmão Felipe Simas, que viveu Xororó. A primeira novela do ator na Globo foi "Fina Estampa" (2011), na qual ele interpretou Leandro. Desde então, esteve em "Além do Horizonte" (2013), "Boogie Oogie" (2014), "Novo Mundo" (2017), "Orgulho e Paixão" (2018) e "Órfãos da Terra" (2019). Sua última novela foi 2020, em "Salve-se Quem Puder".

Os primeiros rumores de que Rodrigo Simas viveria José Venâncio começaram a surgir em agosto. Em setembro, o ator publicou uma sequência de stories afirmando que não estava no elenco do remake. "Saiu uma matéria falando que eu recusei papel em Renascer. Na verdade, não recusei porque não tinha nada certo ainda. E não é por que eu morreria na metade da novela que eu recusaria", disse. O famoso completou dizendo que se o personagem for bom, poderia morrer no primeiro capítulo.

No entanto, apesar da publicação do ator, Rodrigo Simas foi confirmado recentemente pela Globo como o intérprete de José Venâncio. Na história original escrita por Benedito Ruy Barbosa, o personagem é um dos filhos de José Venâncio que entra na disputa pelas terras do pai após o casamento do fazendeiro com Mariana.

Venâncio começa a trama casado com Eliana, com quem vive um relacionamento infeliz. O rapaz trabalha como engenheiro, mas também é sustentado pelo pai, e retorna para a fazenda depois de descobrir sobre o casamento do patriarca.

O herdeiro e Eliane discordam principalmente sobre ter filhos ou não. O rapaz quer ter herdeiros, enquanto a mulher não, pois teme que a gravidez estrague seu corpo. Diante da crise, José Venâncio conhece e se apaixona por Buba, uma mulher hermafrodita.

O rapaz morre no decorrer da história ao ser assassinado por Teodoro, um fazendeiro inescrupuloso. Antes da identidade do criminoso ser revelada, as suspeitas da morte de Venâncio caem sobre José Inocêncio, João Pedro e o matador Damião.

Quem interpretou Venâncio em Renascer de 1993?

O ator Taumaturgo Ferreira, hoje com 67 anos, foi quem interpretou José Venâncio na primeira versão de Renascer. O artista está longe da televisão há quatro anos - seus últimos trabalhos na TV foram nos seriados "Ilha de Ferro" (2019), disponível no Globoplay, e "Magnífica 70" (2017), da HBO Brasil. No entanto, neste ano, o carioca fez parte do elenco do seriado "B.O", na Netflix, ao lado de Leandro Hassum e Luciana Paes. Os episódios já estão disponíveis no streaming.

O paulista está fora da Globo desde 2003, quando esteve em "Celebridade". Desde então, passou a trabalhar na Record, fazendo parte do elenco das novelas "Milagres de Jesus" (2015), "José do Egito" (2013), "Ribeirão do Tempo" (2010), "Os Mutantes "(2008) e "Caminhos do Coração" (2007).

Taumaturgo hoje mora em São Paulo e namora a arquiteta Janne Saviano. O ator é bastante ativo em sua página no Instagram, onde posta cliques sobre sua rotina.

