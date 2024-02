Quem fica com Mariana em Renascer?

Mariana é uma personagem de Renascer que divide opiniões, seja na versão de 1993 ou no remake. A neta de coronel Belarmino surge na cidade atrás de vingança, deixa João Pedro apaixonado, mas acaba se envolvendo com José Inocêncio - a quem passa a chamar de painho. A trama tem um final ainda mais controverso.

Final de Mariana em Renascer

A neta de Belarmino, Mariana, deixa o público confuso com a sua personalidade e isso não termina tão cedo. Ao longo da trama, a mostra rejeita João Pedro de vez para se entregar a José Inocêncio, mesmo enquanto mostra nutrir um sentimento paternal por ele.

A jovem então abandona o plano de se vingar do coronel e acaba sendo pedida em casamento pelo rei do cacau, o que deixa João Pedro profundamente. Além de não ter uma boa relação com o pai, que vê no filho o culpado pela morte de Maria Santa, o rapaz ainda perde a amada e tem que conviver com a relação dos dois.

O casamento de Mariana e José Inocêncio não é bem aceito pelos filhos que desconfiam das intenções da moça. Mesmo assim, o coronel acaba abandonando o luto e se casa com a neta de seu antigo inimigo. A cerimônia acontece na própria fazenda e ela se veste de noiva, com direito a véu e grinalda.

Ao longo da trama, Mariana chega a matar um rival de Inocêncio, um fazendeiro chamado Teodoro - o que só é descoberto na reta final.

Nos últimos capítulos, José Inocêncio morre, mas nessa altura João Pedro está casado e não se atrai pela madrasta. Mariana termina a novela sozinha, e decide ir embora. Como a trama se trata de uma releitura, há chances do final ser alterado.

Veja também: final de João Pedro em Renascer