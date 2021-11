Quem vai transmitir a final da Libertadores 2021 ao vivo?

Flamengo e Palmeiras disputam o título da Libertadores 2021 no próximo sábado, 27 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O confronto entre os dois últimos campeões contará com a transmissão de quatro veículos. Dessa maneira, saiba quem vai transmitir a final da Libertadores 2021.

Quem vai transmitir a final Libertadores 2021?

Os canais SBT, Fox Sports, Conmebol TV e o serviço de streaming Star + são os responsáveis pela transmissão da final da Libertadores no próximo sábado, 27 de novembro, direto do Estádio Centenário.

Na TV aberta, o SBT vai transmitir a partida ao vivo para todo o Brasil. Este é o segundo ano que a emissora detém os direitos da competição para a televisão aberta depois de vencer a concorrência com a Band, Globo e a Rede TV, todas interessadas em obter o torneio.

Já pela TV fechada, o canal Fox Sports é quem vai passar a final ao vivo para o público das operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi.

Outra opção na TV fechada é a Conmebol TV, caso o torcedor prefira algo alternativo ou narrações em diferentes estilos. Porém, o canal só está disponível para aqueles que comprarem os serviços, ou seja, através das operadoras por R$39,90 ao mês.

Por fim, a plataforma de streaming Star +, do grupo Disney, também realizará uma transmissão especial com enviados, pré e pós jogo e comentários com figuras importantes do futebol durante a final. O serviço também está disponível somente por assinatura no site (www.starplus.com) ou no aplicativo para Android e iOS.

Estádio Centenário será o palco da final da Libertadores

Com 21 finais disputadas por competições da Conmebol, o Centenário em Montevidéu, no Uruguai, foi o escolhido para receber a decisão da Libertadores 2021 e também a Sul-Americana em 2021. Coincidentemente, o espaço completou 90 anos neste mesmo ano.

Inaugurado em 18 de julho de 1930, o palco foi idealizado pelo arquiteto Juan Antonio Scasso. Mais tarde, recebeu a primeira edição da história da Copa do Mundo. Dessa maneira, o estádio recebeu as disputas do Mundial e, ainda por cima, viu a seleção de casa levantar a primeira taça.

Por ter anos de história, a Conmebol em conjunto com as autoridades do Uruguai resolveralm proporcionar ao espaço uma reforma completa, desde a nova iluminação LED, remodelação das arquibancadas para espectadores, cabines de transmissão, caixas, banheiros e vestiários até o gramado do campo. Além disso, segundo a própria Conmebol, um novo sistema de irrigação e drenagem precisou ser instalado para melhorar o rendimento dos gramados.

Quem são os campeões da Libertadores?

Pelo terceiro ano seguido, mais um brasileiro conquistará a taça da Libertadores. Em 2019 o Flamengo bateu o River Plate em Lima, no Peru. No ano seguinte, o Palmeiras venceu o Santos jogando no Maracanã, Rio de Janeiro, com gol no finalzinho do tempo de acréscimo.

Agora, mais um brasileiro tem a oportunidade de marcar a história. No ranking de campeões, são dez times do país que já levantaram a taça mais desejada do futebol sul-americano. No topo, porém, clube argentinos dominam com o maior número de conquistas.

Independientes – 7 títulos (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984)

Boca Juniors – 6 títulos (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007)

Peñarol – 5 títulos (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987)

River Plate – 4 títulos (1986, 1996, 2015 e 2018)

Estudiantes – 4 títulos (1968, 1969, 1970 e 2009)

Olímpia do Paraguai – 3 títulos (1979, 1990 e 2002)

Nacional do Uruguai – 3 túlos (1971, 1980 e 1988)

São Paulo – 3 títulos – (1992, 1993 e 2005)

Grêmio – 3 títulos – (1983, 1995 e 2017)

Santos – 3 títulos – (1962 , 1963 e 2011)

Palmeiras – 2 títulos (1999 e 2020)

Cruzeiro – 2 títulos (1976 e 1997)

Atlético Nacional – 2 títulos (1989 e 2016)

Internacional – 2 títulos (2006 e 2010)

Flamengo – 2 títulos (1981 e 2019)

Colo Colo – 1 título (1991)

Racing -1 título (1967)

Corinthians – 1 tíulo (2012)

Atlético-MG – 1 título (2013)

Vasco – 1 título (1998)

Argentino Juniors – 1 título (1985)

Vélez – 1 título (1994)

Once Caldas – 1 título (2004)

LDU Quito – 1 título (2008)

San Lorenzo – 1 título (2014)

