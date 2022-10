Que horas é a final da Libertadores 2022 entre Flamengo x Athletico

Flamengo e Athletico PR disputarão a final da Libertadores em 29 de outubro de 2022, no Equador

No sábado, 29 de outubro, Flamengo e Athletico PR disputam a final da Copa Libertadores da América em Guayaquil, no Equador. O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo foi o escolhido para receber a grande disputa do futebol sul-americano. Saiba que horas é a final da Libertadores 2022 e todos os detalhes para não perder nenhum lance.

A final da Libertadores começa às 17h (Horário de Brasília).

Esta será a terceira final do Flamengo na Libertadores, enquanto o Athletico disputa pela segunda vez, quando perdeu para o São Paulo em 2005.

A final é disputada em partida única desde 2019, quando a Conmebol alterou o regulamento após a briga entre torcedores do River Plate e Boca Juniors em Buenos Aires, na Argentina. O jogo de volta teve de ser alterado para Madrid, na Espanha.

Em 2019 a final entre Flamengo e River Plate foi a primeira disputada em jogo único. Na ocasião, o Flamengo venceu o time argentino com 2 a 1, no Peru.

Quem vai transmitir a final da Libertadores 2022?

Os canais do SBT, ESPN e Conmebol TV transmitem a final da Libertadores entre Flamengo e Athletico PR no próximo sábado, às 17h (Horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

Na TV aberta, o SBT é o grande responsável por transmitir a final para todo o país de graça. A emissora paulista confirmou Téo José na narração e Mauro Beting e Nadine Basttos nos comentários.

Para quem já está acostumado na TV paga, dá também para assistir entre os canais da ESPN e Conmebol TV, somente para assinantes das operadoras como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Quem gosta de assistir pelo celular ou computador, pode sintonizar o site do SBT (www.sbt.com.br) de graça e assistir à retransmissão, enquanto o aplicativo Star + também exibe a final em seu aplicativo.

Onde vai ser a final da Libertadores?

A final da Libertadores vai ser em Guayaquil, no Equador, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo no próximo dia 29 de outubro entre Flamengo e Athletico.

Escolhido no início da temporada, o espaço tem capacidade para receber 59 mil torcedores. A cores amarelo, vermelho, branco e preto nas arquibancadas representam o Barcelona de Guayaquil, além da alusão à Seleção do Equador que também tem as cores na camisa.

No mês de setembro, o estado de calamidade no país levantou dúvidas sobre a realização da final no país. Entretanto, autoridades confirmaram a disputa em Guayaquil e toda a segurança para torcedores e jogadores no sábado.

Inaugurado em 27 de dezembro de 1987, o espaço passou por reformas para receber a briga pelo título da Libertadores. Esta será a terceira final por título no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo no Equador.

Em 1990 o Olimpia, do Paraguai, levantou o troféu de campeão da Libertadores enquanto o Vasco foi em 1998, quando venceu o Barcelona de Guayaquil.

Em 2008, o LDU Quito chegou a final da Libertadores mas disputou a partida no Estádio Casa Blanca, Quito.

Quantos ingressos foram vendidos para a final da Libertadores 2022?

O jogo entre Flamengo e Athletico na Libertadores deve reunir 40 mil torcedores no Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador. A projeção, segundo o portal GE, vem dos dirigentes da Conmebol.

Segundo o Globo Esporte, 15 mil ingressos já foram vendidos para torcedores do Flamengo e Athletico, onde somente 13 mil foram do elenco carioca. Além disso, 15 mil foram vendidos para o público equatoriano que pretende marcar presença na grande final e torcer.

Como a capacidade do estádio é de 59 mil torcedores, mais ingressos devem ser colocados à venda pela Conmebol até sábado, dia da final.

Disponíveis no site oficial (libertadores.eleventickets.com) é necessário se cadastrar para ter acesso as compras e aos preços de cada ticket. O setor misto custa R$ 1.313, enquanto os lugares atrás dos gols estão R$ 762.

