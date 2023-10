Quem venceu o Ilhados com a Sogra da Netflix?

Novo reality show da Netflix, o Ilhados com o Sogra estreou há poucos dias e já tem dado o que falar. A produção já lançou sua temporada inteira e por isso o público já pôde descobrir quem venceu a competição, que exige que genros, noras e sogras realizem provas em parceria. Veja quem levou o prêmio de R$ 500 mil para casa!

Qual família ganhou o Ilhados com a Sogra 2023?

A família Nery foi a grande vencedora de Ilhados com a Sogra. Rodrigo, Francine e Taninha se deram melhor na última prova da temporada, que contou com uma série de desafios. Era necessário pescar uma garrafa, encher um engradado, recuperar quatro garrafas suspensas ao usar saquinhos de areia para acertar o alvo, percorrer um caminho de favos e por último ainda montar um quebra-cabeça depois de conseguir decifrar um enigma para conseguir a senha do cadeado que guardava as peças.

A grande final do reality show foi disputada entre a família Nery, a família Tenório, composta por Thiago, Severina e Mayara, e a Sassone, por Socorro, Felipe e Vini, que conquistaram a vaga na disputa por meio da repescagem.

A família Nery foi a primeira a terminar, mas cometeu um erro no quebra-cabeça, que faltou uma peça, o que deu tempo para que os Sassone conseguissem terminar a atividade. Porém, Socorro, Felipe e Rodrigo também erraram na finalização da prova, então os Nery ganharam mais uma chance e com isso conseguiram vencer a disputa.

O prêmio de R$ 500 mil reais foi entregue aos cuidados de Taninha, a sogra. Ela foi quem decidiu como ficaria a divisão do dinheiro e poderia até mesmo definir se a quantia seria dividida ou não. Taninha escolheu ficar com R$ 160 mil, deu R$ 170 mil para a filha Francine e R$ 170 mil para o genro Rodrigo.

O trio ficou muito emocionado com a vitória e depois com a divisão de Taninha, que disse que espera que a filha realize o sonho de trocar de carro e do genro de construir uma casa.

Vai ter 2ª temporada de Ilhados com a Sogra?

A Netflix ainda não anunciou a renovação de Ilhados com a Sogra para uma segunda temporada, mas a possibilidade do reality show ganhar mais episódios é grande, pois tem feito sucesso na plataforma. Desde que estreou no catálogo do streaming, o programa apresentado por Fernanda Souza está no Top 10 de atrações mais assistidas. Além disso, a produção também ganhou bastante repercussão nas redes sociais, o que aumentam suas chances de ser renovada.

No entanto, se voltar para um segundo ano, o Ilhados com a Sogra não terá mais o teor surpresa da dinâmica que pegou os participantes desprevenidos. Nesta primeira temporada, os confinados foram para o reality show pensando que se tratava de uma competição entre casais. Por lá, receberam as sogras e então descobriram que ficariam ilhados com elas.

Na dinâmica, o filho ou filha da sogra que aceitou participar ia para um bunker e assistia a tudo longe da família. Enquanto isso, sogra e genro, ou sogra e nora, eram obrigados a conviver e vencer provas para conseguir favos (pontos) suficientes para chegar até a grande final.

Como assistir Ilhados com a Sogra?

Para assistir a primeira temporada completa de Ilhados com a Sogra é necessário ser assinante de algum pacote da Netflix, que variam de R$ 18,90 a R$ 55,90 ao mês. A primeira leva de episódios do reality show chegou na plataforma no dia 9 de outubro, já os demais foram adicionados no dia 16 do mesmo mês. O programa teve no total 8 episódios.

Se quiser conferir o reality show comandado por Fernanda Souza e ainda não é assinante da plataforma streaming, acesse o endereço https://www.netflix.com/browse. Você precisará clicar em "Assine agora" e depois informar o seu e-mail.

Em seguida, você terá que selecionar a escolha do plano, que pode ser: padrão com anúncios, que custa R$ 18,90, tem restrições de alguns títulos do catálogo e permite apenas um acesso por vez - o plano padrão sem anúncios, de R$ 39,90, tem o catálogo completo liberado e permite dois acessos simultâneos - ou também o plano premium, de R$ 55,90, que não tem anúncios, conta com o catálogo completo e ainda 4 telas simultâneas.

Nas próximas páginas, selecionará a forma de pagamento e informará seus dados. A plataforma aceita cartão de crédito, débito ou pré-pago. Depois, é só aguardar a confirmação da sua conta e seu login e senha estão liberados. Acesse a plataforma e então procure por "Ilhados com a Sogra" na barra de busca para assistir ao reality show.

