Netflix encerra plano básico sem anúncios no Brasil; veja opções

Streaming mudou regras no Brasil, que agora conta com apenas três planos e não quatro.

A Netflix mudará os planos que oferece aos clientes brasileiros em 2023 e excluirá uma das opções atuais de pacotes. Quem quer continuar acessando o serviço terá que pagar um valor diferente e contratar um novo tipo de assinatura. Veja o que muda e o que permanece igual.

Qual plano a Netflix cancelou em 2023?

A partir da última semana de outubro, a Netflix tirará do mercado brasileiro o plano básico sem anúncios, que custa R$ 25,90 ao mês, tem qualidade de 720p e permite apenas um acesso por vez. Entramos em contato com o streaming para saber se os contratantes atuais desse pacote terão suas assinaturas alteradas automaticamente ou se precisarão fazer a troca manualmente no site antes ou por meio de algum aviso por e-mail, mas ainda não obtivemos resposta.

Com o plano básico sem anúncios fora da lista de opções do streaming, restarão para o público três planos: o padrão com anúncios, o padrão e o premium:

O Padrão com anúncios é a opção para quem quer pagar menos, ele custa R$ 18,90. Nesta opção, o usuário precisa ver anúncios para ter seu conteúdo liberado, conta com qualidade Full HD (1080p) e permite duas telas simultâneas. Downloads não estão incluídos neste plano e também há uma restrição de catálogo. Em seu site, a empresa avisa que uma pequena quantidade de filmes e séries não está disponíveis nesta opção devido a restrições de licenciamento.

O Plano Padrão custa R$ 39,90 ao mês. Quem opta por este plano tem acesso ao catálogo completo do serviço, tem permissão de usar duas telas simultâneas, tem direito a download e qualidade de vídeo em Full HD (1080p). Não há nenhum anúncio neste pacote.

O Plano Premium é o mais caro da Netflix e custa R$ 55,90 ao mês. Os clientes deste pacote podem acessar até 4 telas simultâneas e contam com qualidade de Ultra HD (4k) e HDR. O acesso desta opção também é do catálogo completo e podem ser feitos downloads em até 6 aparelhos. Também não há anúncios.

Uma novidade que chegou na Netflix há alguns meses é a restrição de contas. A empresa agora só permite que o cliente divida sua assinatura e o acesso ao serviço com os moradores de sua casa e não amigos ou familiares que residam em outro endereço. Por conta disso, existe a opção de comprar um acesso de assinante extra, que custa R$ 12,90 ao mês. Com isso, a pessoa pode acessar a sua conta mesmo morando em outro lugar.

O Plano Padrão com anúncios não permite a contratação do serviço de um assinante extra. Quem tem o Plano Padrão pode adicionar 1 indivíduo em sua conta, já o Plano Premium permite 2 assinantes extras.

Como mudar plano?

Para quem é cliente do plano básico e sem anúncios da Netflix, que será finalizado pelo streaming, e pretende mudar para outro pacote, o streaming informa que já é possível fazer a mudança. Basta acessar a plataforma pelo site ou o aplicativo, fazer login e ir até a aba "conta", que fica no menu da lateral superior direita.

Depois, clique na opção "alterar plano". Na nova página, selecione o plano que quer assinar e depois clique em "continuar" para confirmar a decisão. O cliente receberá uma confirmação pelo e-mail que cadastrou no site. Em caso de reajuste de valor, também será informado pela plataforma por lá.

Confira - Com Anitta, quando estreia Elite 7ª temporada na Netflix?

Como cancelar a Netflix

É possível cancelar a conta Netflix a qualquer momento, pois o streaming só oferece pacotes mensais, assim não há o problema de ficar preso em um plano anual.

Para quem quiser encerrar a conta com o serviço, o caminho é acessar o site ou a plataforma. Depois clicar na aba "conta" no menu da lateral superior direita e ir em "cancelar conta". O cliente poderá selecionar a opção "quero cancelar" e terá acesso ao conteúdo do catálogo até o dia do vencimento da assinatura.

Após o cancelamento, o responsável pelo pagamento receberá uma confirmação por e-mail. Se em até 10 meses o cliente mudar de ideia e resolver voltar para a plataforma, usando o mesmo e-mail conseguirá resgatar as preferências e configurações da conta.

Leia também - Lançamentos Netflix outubro 2023: novos filmes e séries