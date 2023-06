R7.com votação A Grande Conquista: porcentagem de quem sai na 4ª berlinda

Os participantes Ana Paula Almeida, Murilo Dias e Tiago Dionisio se deram mal esta semana em A Grande Conquista e estão na quarta Zona de Risco da temporada do reality show da Record. Nesta quinta-feira, 15 de junho, o público irá se despedir de um deles e as parciais da votação já apontam um resultado!

A eliminação desta quarta berlinda está marcada para começar às 22h45, depois da reprise da novela Jesus. O programa terá 1 hora de exibição e a partir das 23h45 cede espaço na programação para a série norte-americana Chicado Med.

Quem vai sair de A Grande Conquista hoje, 15/06

A análise mais recente do Votalhada, site especializado em votações de realities, divulgada às 08h30, aponta a saída do humorista Tiago Dionisio. O competidor é o menos votado para ficar até agora e tem o pior percentual em todas as enquetes consultadas nesta quinta-feira de eliminação, tanto em sites, redes sociais, Youtube, entre outros.

Com a soma de toda a análise, 150 mil votos foram computados. Deste número, apenas 17,67% pertencem a Dionisio. Murilo respira um pouco mais aliviado, com 34,79% da preferência do público e Ana Paula lidera a a parcial com 47,54% do favoritismo do público.

Sites

Aos que preferem ver a análise separada, vamos mostrar os números do Votalhada por categoria. Dez sites foram avaliados, como as enquetes do Diário do Nordeste, O Fuxico, o próprio Votalhada, entre outros. No total, foram somados 50 mil votos.

Murilo: 41,17%

Ana Paula: 37,78%

Tiago Dionisio: 21,05%

Redes Sociais

No Twitter, o site avaliou as parciais de 13 perfis, como a da página Central Reality, a Vai Desmaiar, o jornalista Chico Barney, entre outros. Mais de 27 mil votos foram computados nesta categoria.

Ana Paula: 55,01%

Murilo: 31,12%

Tiago Dionisio: 13,87%

Youtube

Dez canais do Youtube foram consultados na avaliação para conferir quem sai de A Grande Conquista hoje, como o de Cairo Jardim, o Web TV Brasileira, o Fuxicando, entre outros. Mais de 71 mil votos foram computados e adicionados a análise geral do site.

Ana Paula: 51,63%

Murilo: 31,62%

Tiago Dionisio: 16,70%

Telegram

O Votalhada conferiu os votos de apenas dois grupos no Telegram, o do próprio site e o Reality Record, o que somou apenas 372 votos.

Murilo: 36%

Ana Paula: 33%

Tiago Dionisio: 31%

Veja também - A Fazenda 15: edição de 2023 está confirmada; o que sabemos

R7.com votação - Como salvar alguém da 4ª Zona de Risco

A votação de A Grande Conquista é para FICAR! Então você precisa votar naquele participante que deseja que continue no programa. O menos votado deixa a competição. Confira o passo a passo.

Passo 1: acesse o site do R7 no endereço https://www.r7.com/ e depois siga para a página oficial do reality show, que fica entre as abas superiores do site;

Passo 2: agora que está na página do reality show, clique na enquete de A Grande Conquista. Ela estará logo no começo da página e você será redirecionado;

Passo 3: hora de votar! Escolha se vai salvar Ana Paula, Murilo ou Tiago Dionisio e clique no participante. Depois, é só confirmar ao selecionar o botão "sou humano" da verificação de robôs e apertar "votar";

Passo 4: por fim, aguarde a confirmação do voto. Você pode votar quantas vezes quiser, mas apenas em território nacional. Votos fora do Brasil não são válidos.

Leia também - Que horas passa Todo Mundo Odeia o Chris na Record?