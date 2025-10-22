Cinema & TV

Rainha da Sucata vai substituir A Viagem no Vale a Pena Ver de Novo

Rainha da Sucata assume o horário de A Viagem no “Vale a Pena Ver de Novo” a partir de 3 de novembro

Escrito por Anny Malagolini
Rainha da Sucata vai substituir A Viagem no Vale a Pena Ver de Novo Foto: TV Globo

A partir de 3 de novembro, a faixa vespertina do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo terá nova novela: Rainha da Sucata, escrita por Sílvio de Abreu. A trama assumirá o lugar de A Viagem e promete reviver um dos momentos dourados da teledramaturgia brasileira.

De que ano é Rainha da Sucata?

A Rainha da Sucata foi exibida pela primeira vez em 1990. A novela é protagonizada por Regina Duarte no papel de Maria do Carmo, famosa empresária do ferro-velho que ascende socialmente enfrentando a elite e Laurinha, vivida por Glória Menezes.

Na estreia original, entre abril e outubro de 1990, a obra registrou médias de audiência impressionantes, sendo apontada como uma das maiores do horário da emissora naquela década.

O início da nova reprise está marcado para o dia 3 de novembro, na faixa das 17h.

Para os espectadores acostumados à temática espiritualista de A Viagem, a mudança traz uma trama mais voltada à comédia dramática, ambientada no universo da ascensão social, ferro-velho, humor e vilania típica dos anos 1990.

Curiosidades da obra que retorna

  • Rainha da Sucata foi originalmente exibida entre 2 de abril de 1990 e 26 de outubro de 1990, com 179 capítulos.
  • A novela já havia sido reprisada no Vale a Pena Ver de Novo em 1994, o que confirma seu histórico de reapresentações bem-sucedidas.
  • A personagem Dona Armênia (vivida por Aracy Balabanian) virou ícone: frases e bordões da personagem continuam lembrados pelos fãs das novelas.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

