Rainha da Sucata vai substituir A Viagem no Vale a Pena Ver de Novo
Rainha da Sucata assume o horário de A Viagem no “Vale a Pena Ver de Novo” a partir de 3 de novembro
A partir de 3 de novembro, a faixa vespertina do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo terá nova novela: Rainha da Sucata, escrita por Sílvio de Abreu. A trama assumirá o lugar de A Viagem e promete reviver um dos momentos dourados da teledramaturgia brasileira.
De que ano é Rainha da Sucata?
A Rainha da Sucata foi exibida pela primeira vez em 1990. A novela é protagonizada por Regina Duarte no papel de Maria do Carmo, famosa empresária do ferro-velho que ascende socialmente enfrentando a elite e Laurinha, vivida por Glória Menezes.
Na estreia original, entre abril e outubro de 1990, a obra registrou médias de audiência impressionantes, sendo apontada como uma das maiores do horário da emissora naquela década.
O início da nova reprise está marcado para o dia 3 de novembro, na faixa das 17h.
Para os espectadores acostumados à temática espiritualista de A Viagem, a mudança traz uma trama mais voltada à comédia dramática, ambientada no universo da ascensão social, ferro-velho, humor e vilania típica dos anos 1990.
Curiosidades da obra que retorna
- Rainha da Sucata foi originalmente exibida entre 2 de abril de 1990 e 26 de outubro de 1990, com 179 capítulos.
- A novela já havia sido reprisada no Vale a Pena Ver de Novo em 1994, o que confirma seu histórico de reapresentações bem-sucedidas.
- A personagem Dona Armênia (vivida por Aracy Balabanian) virou ícone: frases e bordões da personagem continuam lembrados pelos fãs das novelas.