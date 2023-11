Rayssa Bratillieri está solteira? Atriz já namorou noivo de Larissa Manoela

A atriz Rayssa Bratillieri, de 25 anos, interpreta Ísis em "Elas por Elas", personagem que vive um romance com Giovanni (Felipe Bragança). Na vida real, a artista também namora e já assumiu outros relacionamentos anteriormente, sendo que um deles foi marcado por uma polêmica de uma suposta traição.

Quem é o namorado de Rayssa Bratillieri?

Atualmente, Rayssa Bratillieri namora o diretor criativo Anthony Garcia desde fevereiro de 2022, com quem divide um apartamento no Rio de Janeiro. Os dois se conheceram através de um amigo em comum e seguem juntos desde então. Na página do Instagram de ambos, não faltam declarações amorosas.

Anthony dedica seu perfil para a divulgação de trabalhos. Atualmente, ele é diretor criativo da joalheria L/DANA, sendo o responsável por criar um novo conceito para a marca, refazer a identidade, criar coleções autorais diferentes, entre outras tarefas, conforme descrito por ele em sua página no LinkedIn.

O namorado de Rayssa também fotografa e costuma publicar alguns retratos da atriz tiradas por ele mesmo. "Rayssa é virtuosa. E o mundo é dos virtuosos. Ela me inspira e me estica todos os dias. Um anjo na minha vida. Raio do sol. O sorriso ilumina tudo", escreveu em uma dos posts.

Anthony é formado em Design Industrial e de Produto pela PUC-RJ e especialista em Gestão de Negócios e Marketing pela Fundação Dom Cabral.

Quando André Luiz e Rayssa terminaram?

Rayssa Bratillieri namorou o ator André Luiz Frambach entre janeiro de 2019 e junho de 2021, após os dois se conhecerem nas gravações de "Malhação: Vidas Brasileiras" (2018), novela na qual viveram o par romântico Pérola e Márcio. Os dois se envolveram em uma polêmica quando internautas apontaram que o famoso teria traído a então namorada com Larissa Manoela.

Larissa fez uma publicação em sua página no Instagram se declarando para André, afirmando que a história dos dois havia começado em maio de 2021. No entanto, o ator ainda namorava Rayssa nesta época.

Diante das acusações, o Frambach veio à público se defender. "Posso garantir com o coração aberto e com todo amor que vivo e tenho dentro de mim que nunca houve sequer algum desrespeito por quem esteve tantos anos ao meu lado ou traição", escreveu em sua página no Instagram.

Quais novelas Rayssa Bratillieri já fez?

A atriz começou a carreira em "Malhação: Vidas Brasileiras", interpretando Pérola, uma estudante que tinha uma vida perfeita até que seu pai foi preso após ser acusado de corrupção. A jovem também se envolve com Márcio (André Luiz Frambach).

A segunda novela de Rayssa foi Éramos Seis" (2019), na qual ela interpretou Soraia, uma garota mimada e fútil como a mãe, voltando a fazer par romântico com Frambach.

Elas por Elas é o terceiro trabalho da paranaense na Globo. O tema central da história da personagem é o mistério sobre seu pai, já que Adriana (Thalita Carauta) mentiu para a filha dizendo que se trata de um gringo com quem ela se encontrou uma única vez. Apesar do teste de DNA para saber se ela é herdeira de Jonas (Mateus Solano) ter dado negativo, a jovem realmente tem ligação com a família de Helen (Isabel Teixeira) já que seu verdadeiro genitor é Sérgio (Marcos Caruso).

Rayssa também esteve no filme The Modelizer" (2023), seu primeiro projeto internacional, e está no elenco do longa "Apaixonada - O Filme", que estreia em breve nos cinemas, e da série "O Amor da Minha Vida", que chega ao catálogo da plataforma de streaming Star+ em 2024.