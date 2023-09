Novela Elas por Elas é remake ou inédita?

A novela "Elas por Elas" é a próxima trama das seis, com estreia marcada para a próxima segunda-feira, 25, na Globo. A história é de autoria de Cassiano Gabus Mendes (1929-1993), mas agora está sendo adaptada 40 anos depois da exibição original por Alessandro Marson e Thereza Falcão.

A novela Elas por Elas já passou?

O folhetim que será exibido na Globo é um remake da história de 1982, mas sofrerá algumas alterações importantes. Ou seja, a trama não é inédita, mas também não será a mesma que foi exibida no início da década de oitenta no horário das sete.

A novela está sendo filmada novamente com outros atores, histórias e ganchos. A principal mudança é nos nomes das protagonistas: Márcia virou Lara; Wanda mudou de nome para Taís; Marlene agora passa a se chamar Carol; e Carmem se tornou Renée. As demais personagens, Natália, Adriana e Helena, seguem com os mesmos nomes.

A maior mudança da nova versão é a personagem Renée. Agora, ela é uma mulher transsexual que passou pela transição de gênero.

Os principais pontos das histórias das outras protagonistas seguem os mesmos da trama original. Átila (Sérgio Guizé), marido de Lara (Deborah Secco), morre ainda nos primeiros capítulos. É quando ela descobre que ele mantinha uma amante, sem desconfiar de que a outra mulher é Taís (Késia Estácio), uma de suas amigas.

Já Natália (Mariana Santos) é uma das que não fica animada com o reencontro das colegas depois de 25 anos. Na última vez em que o grupo se reuniu, Bruno, irmão gêmeo da personagem, morreu ao cair do penhasco. A mulher tem certeza que não se trata de um acidente, mas sim de um assassinato e fica obcecada para descobrir qual delas foi a responsável.

As histórias de Helena (Isabel Teixeira) e Adriana (Thalita Carauta) também se cruzam. No passado, ambas se envolveram com Jonas (Mateus Solano) - o rapaz estava noivo de Adriana, mas engravidou Helena e se casou com ela.

Anos depois, os filhos das duas se conhecem e se apaixonam, mas são impedidos de viverem o romance pelas mães, já que elas não se suportam.

Quem são as protagonistas da novela?

A história de "Elas por Elas" gira em torno das sete protagonistas. Outro personagem importante é Mário Fofoca (Lázaro Ramos), que se tornou um grande sucesso em 1982 e até ganhou uma série e filme sobre sua história.

Lara (Deborah Secco): é ela quem tem a ideia de reunir as amigas depois de 25 anos. A mulher desistiu de seguir carreira no Direito depois que se casou com Átila, um advogado bem-sucedido. Com ele, teve duas filhas: Cris (Valentina Herszage) e Yeda (Castorine).

Natália (Mariana Santos): vive atormentada há 25 anos pela morte do irmão gêmeo, Bruno. Devido ao trauma, perdeu parte das memórias daquele dia. Aproveita o reencontro para investigar o que aconteceu por conta própria.

Helena (Isabel Teixeira): no passado, seduziu e engravidou de Jonas para separá-lo de Adriana. É rica e mimada desde a juventude.

Adriana (Thalita Carauta): é dona de uma clínica veterinária. Foi apaixonada por Jonas na juventude, mas terminou o noivado após descobrir que seu amado engravidou Helena.

Renée (Maria Clara Spinelli): é uma mulher transsexual que passou pela transição de gênero nos últimos anos. É dona de uma padaria bem-sucedida, mas sofre ao ser abandonada pelo marido.

Carol (Karine Teles): a personagem é fisioterapeuta, neurocientista e professora universitária que vive para o trabalho. É uma mulher solitária até que reencontra as amigas.

Taís (Késia Estácio): é amante do marido de Lara, sem saber que os dois eram casados. É uma modelo reconhecida.

