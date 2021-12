A personagem de Lori Loughlin era uma das peças mais importantes da série, mas precisou ser retirada às pressas do projeto devido a problemas na vida pessoal da artista com a justiça norte americana. Isso fez com que os responsáveis pela série tomassem atitudes drásticas? Saiba se em Quando Chama o Coração Abigail morre ou não.

Abigail morre em Quando Chama o Coração?

Abigail não morre em Quando Chama o Coração, porém, a mulher não tem uma despedida apropriada da série e sua personagem simplesmente “desaparece”. Após o sumiço de Abigail da pequena cidade em que vive, Elizabeth (Erin Krakow) recebe a missão de contar para os moradores de Hope Valley o que aconteceu com a amiga.

A justificativa contada é que a mãe de Abigail ficou doente e por isso a mulher e seu filho adotivo Cody (Carter Ryan Evancic) precisaram deixar a cidade de supetão. Depois disso, Abigail não morre em Quando Chama o Coração, mas também não aparece mais na série.

Tudo isso aconteceu por conta de um escândalo em que a atriz Lori Loughlin se envolveu em 2019, ano da sexta temporada da série, a última em que a personagem esteve. Lori e seu marido, o estilista Mossimo Giannulli, foram pegos em um esquema de suborno para a garantia de vagas em uma universidade na Califórnia para suas filhas. Na época, foi revelado que o casal desembolsou US$ 500 mil em propina.

Tanto a atriz quanto o marido foram declarados culpados durante o julgamento do caso, Lori passou 2 meses na cadeia e o estilista 5 meses.

Retorno de Abigail

Com os problemas na vida pessoal de Lori Loughlin, ela precisou ser retirada da série, mas como Abigail não morre em Quando Chama o Coração, sua personagem pode fazer uma visitinha quando necessário. E isso irá acontecer em breve, porém, em outra série: When Hope Calls (Quando Chama a Esperança em tradução livre).

A produção é um spin off, ou seja, uma série derivada de Quando Chama o Coração. Neste projeto, Abigail irá aparecer no primeiro episódio da segunda temporada, que vai ao ar no Canadá e Estados Unidos no dia 18 de dezembro de 2021. Não foram revelados detalhes do que acontecerá com a personagem durante esta participação especial.

Assista a primeira cena divulgada de Abigail em When Hope Calls:

