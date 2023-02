Miguel tem segredo na novela Chocolate com Pimenta envolvendo o passado de Ludovico - Foto: Reprodução/Globo

Qual é o segredo do Miguel de Chocolate com Pimenta?

Miguel chega na novela Chocolate com Pimenta sem memória, por isso sua identidade e passado é alvo de curiosidade para muita gente. Para os segredos do rapaz não ficam escondidos por muito tempo e a verdade vem a tona com uma revelação surpreendente!

Miguel de Chocolate com Pimenta é filho de Ludovico

O precioso segredo de Miguel (Caco Ciocler) é que ele é filho de Ludovico (Ary Fontoura) em Chocolate com Pimenta. Sua mãe era uma cigana que se envolveu com o ricaço e acabou engravidando. Porém, o menino nunca foi assumido oficialmente por Ludovico.

Miguel vai até Ventura para conhecer mais suas origens depois que colocar as mãos em uma carta enviada por Ludovico para sua mãe falando que se arrependia. Ele confessa que é filho do ricaço quando é acusado de roubo e xeretar as coisas de Aninha.

"Eu sempre tive confiança em você (...) Vai embora, vai embora agora Miguel, vai embora", reclama Ana Francisca, abalada com a quebra de confiança. "Me dê uma chance de me explicar", pede o rapaz.

Timóteo intercede por ele e Marcia torce o nariz para as palavras do personagem. Porém, Carmem (Laura Cardoso) e dona Mocinha (Denise Del Vecchio) pedem que ele tenha a chance de contar seus motivos.

Miguel explica sua situação e revela que invadiu o quarto da viúva pois queria encontrar algum diário do pai que pudesse comprovar a paternidade. Depois, ele mostra cartas e uma foto de Ludovico com sua mãe e ele ainda bebê para provar a sua história.

"Naquela época um homem como ele se casar com uma cigana não era bem visto, mas ele sempre mandou dinheiro para a minha educação", conta. Após as justificativas do rapaz, Aninha e sua família o perdoam por esconder a verdade e continuam o acolhendo.

Assista ao momento da revelação:

Final da novela: Miguel vai embora com Palito

Depois de ser perdoado por Aninha por não contar a verdade, Miguel continua por algum tempo na cidade de Ventura. No entanto, no final da novela Chocolate com Pimenta ele resolve partir e deixar o lugar para trás.

Aninha sobe no balão com ele para ir embora após uma briga feia com Danilo, mas acaba reconsiderando e retorna para os braços do amado. Quando Miguel pousa seu balão para deixar Aninha em terra firme, ele é abordado por Margo (Rosamaria Murtinho) e Beto (Alexandre Bairillari).

A dupla pede que Miguel leve Palito (Jean Felipe) com ele, já que o sobrinho de Margo não para de falar no assunto e até ficou com febre por desejo de viajar com o rapaz.

"Desde que soube que você vai embora, o Palito não fala em outra coisa", diz Margo. "Eu quero ir embora com você Miguel, sempre quis voar", diz o menino. "Você se tornou uma espécie de pai para ele", comenta a personagem. "Miguel, leva o Palito com você", pede Beto.

"Margo, você não cria esse menino?", questiona o rapaz vivido por Caco Ciocler. "É, mas acho que não tenho dado o carinho que ele merece. Você é uma pessoa boa Miguel, uma espécie de pai para ele", responde a mulher.

"Nessa caso, suba menino. Será meu companheiro de voo", diz Miguel ao entrar no balão ao lado do garoto, que se despede de Margo e Beto e parte animada com sua mala em mãos. Miguel então se despede de Aninha, Danilo, Tonico e outros, começa a voar e desaparece nas nuvens.