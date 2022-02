Relembre o casamento de Catarina e Petruchio em o Cravo e a Rosa

O casamento de Catarina e Petruchio está prestes a acontecer em O Cravo e a Rosa, reprise da novela nas tardes de 2022 na Globo. A feminista aceitou se casar com o caipira apenas para se livrar da pressão do pai e ajudar a irmã, mas a união com o produtor de queijos não sairá como planejado e terminará em uma grande confusão.

Na exibição original da trama de Walcyr Carrasco, Catarina e Petruchio se casam no capítulo 45 da novela.

Como foi o casamento de Catarina e Petruchio

Quando chega a data do casamento de Catarina e Petruchio em O Cravo e a Rosa, a cerimônia não sai como planejada. Isso porque o caipira perde a hora do compromisso e se atrasa muito. A filha de Batista só se dá conta que o noivo não está no altar quando já está de braços dados com o seu pai no meio do salão.

A moça fica furiosa com o atraso do noivo e quando o fazendeiro finalmente chega na igreja, ele não está vestindo trajes formais, mas sim as roupas do dia a dia. Os dois finalmente sobem ao altar, mas Catarina pensa em desistir do compromisso. “Eu não vou mais me casar”, grita a irmã de Bianca. “Muito menos eu, prefiro abraçar um cacho de abelhas”, retruca Petruchio.

Bianca intervém e amolece o coração da irmã: “Catarina, você não vai fazer isso comigo”. Ambos acabam dizendo sim em frente ao padre.

A confusão não para por aí. Após a cerimônia na igreja, os dois vão para a festa junto com seus convidados e acabam entrando em uma guerra de bolo.

“Meu favo de mel, estava ficando preocupado com você. Ficou tanto longe da festa”, diz Petruchio. “Vamos dançar logo a valsa e cortar o bolo”, sugere Catarina.

Enquanto os pombinhos dançam, os convidados puxam o coro de ‘beija, beija’ para que eles finalmente deem o primeiro beijo. Apesar do breve clima de romance que surge entre os dois, Catarina se recusa a beijar o noivo e sai correndo.

“Você vai me beijar, Catarina”, diz o caipira enquanto corre atrás da noiva envolta da mesa de doces. “Nunca!”, responde a feminista.

Os dois começam a correr e Petruchio acaba derrubando todos os doces e o bolo em cima de sua amada. Revoltada, ela atira um pedaço de bolo no marido.

Na cena seguinte, o caipira pega Catarina, a coloca em cima de seu ombro e a obriga a ir para casa com ele.

Por que Catarina decide se casar em O Cravo e a Rosa

Em um primeiro momento, Catarina e Petruchio se envolvem sem ter um verdadeiro interesse amoroso um pelo outro. O rude caipira começa a se aproximar da moça após uma armação de Dinorá (Maria Padilha), que entregou a dívida de do produtor de queijos para o agiota Normando Castor (Cláudio Corrêa e Castro).

Ela sugere para Petruchio que ele se case com a feminista para não perder a fazenda e usar o dinheiro dela para quitar o débito. Por outro lado, Catarina vinha sendo pressionada pelo pai para se casar. Batista (Luís Mello) também impõe que Bianca (Leandra Leal), sua filha mais nova diagnosticada com sopro no coração, só se case depois de sua irmã mais velha.

Para ajudar a caçula a realizar o sonho de subir no altar, Catarina cede e decide se casar com Petruchio, que nessa altura da trama já está se fingindo de submisso para cortejar a feminista.

