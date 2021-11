Relembre quem foi o Tio Romão de Amor com Amor se Paga

Em Amor com Amor se Paga, o ator Fernando Torres (1927-2008) interpretou o Tio Romão. A novela está sendo reexibida no Viva e o personagem misterioso tem despertado a curiosidade do público. Abaixo, relembre quem foi a enigmática figura e o ator que a interpretou.

Tio Romão de Amor com Amor se Paga

Na novela escrita por Ivani Ribeiro, Tio Romão é um personagem misterioso que um belo dia chega à cidade em que se passa a trama. Ele se mostra ser o contrário de Nonô Correia (Ary Fontoura), ou seja, uma pessoa gentil, educada e simpática.

O velhinho possui o hábito de oferecer chazinhos de camomila e bem-me-quer para curar os males do corpo e da alma e também para ter um pretexto para puxar papo com os moradores.

O personagem fica conhecido por suas palavras certeiras durante as conversas com os moradores. Seus chazinhos ganham popularidade por toda a região, e algumas pessoas até passam a considerá-lo ou santo ou um feiticeiro.

Tio Romão foi interpretado pelo ator Fernando Torres, falecido em 2008, vítima de enfisema pulmonar. Ele tinha 80 anos. Ele foi casado com a atriz Fernanda Montenegro por mais de 50 anos, com quem teve dois filhos, o cineasta Claudio Torres e a atriz Fernanda Torres.

Ele começou a carreira em 1950 no Grande Teatro Tupi. Em 1963, esteve na novela A Morta sem Espelho, exibida pela TV Rio. Desde então, ele estrelou produções na TV Excelsior, TV Tupi e Record.

Sua primeira novela na Globo foi em 1965, no teleteatro 4 no Teatro. Ele também participou em uma das primeiras produções de teledramaturgia da emissora, a novela Paixão de Outono (1965).

Na Globo, foram nove novelas. Em 1981 esteve em Baila Comigo, em que interpretou o personagem Plínio Miranda. Nos anos seguintes, o ator emplacou outros trabalhos na emissora, como Sétimo Sentido (1982), Louco Amor (1983) e Zazá (1987).

O último trabalho de Torres na TV foi em Laços de Família, em 2000. Na época, ele tinha 73 anos.

Como assistir a novela?

A novela está sendo reexibida pelo Viva desde o último dia 15 de novembro.

Amor com Amor se Paga é exibida de segunda a sábado, às 14h30, horário de Brasília, com reprise às 00h55. Na madrugada de domingo para segunda, o canal reexibe todos os capítulos da semana, entre 01h30 e 05h05.

Para ter acesso ao Viva, é necessário ter um plano de assinatura de TV a cabo ou ser assinante do GloboPlay +canais.