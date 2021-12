Relembre quem já morreu da novela Pantanal

Pantanal, novela de grande sucesso exibida em 1990, vai ganhar um remake na Globo em 2022. Muitos atores da primeira versão da novela já faleceram, incluindo artistas que estiveram em papéis de destaque. Quem já morreu da novela Pantanal? Relembre.

Cláudio Marzo, o Velho do Rio/José Leôncio – Quem já morreu da novela Pantanal

Cláudio Marzo, que viveu o icônico Velho do Rio/José Leôncio faleceu em março de 2015, aos 74 anos, após ficar internado devido a um quadro de pneumonia.

João Alberto Pinheiro, o Zaqueu

O Zaqueu de Pantanal faleceu com apenas 31 anos de idade, em janeiro de 1992. Ele foi vítima de câncer no fígado, meningite e pneumonia em decorrência da AIDS.

Rômulo Arantes, o Levi – Quem já morreu da novela Pantanal

O intérprete de Levi morreu em junho de 2000, aos 42 anos, em um acidente de avião ultraleve durante uma viagem entre Maripá de Minas (MG) e Rio de Janeiro.

Oswaldo Loureiro, o Chico

O Chico de Pantanal morreu aos 85 anos, em fevereiro de 2018, em decorrência de uma parada cardíaca.

Sérgio Britto, o Antero – Quem já morreu da novela Pantanal

Sérgio Britto morreu aos 88 anos, em dezembro de 2011. Ele estava internado e faleceu de insuficiência respiratória aguda.

Valter Santos, o pistoleiro

O pistoleiro de Pantanal teve um ataque cardíaco fulminante que o levou a morte aos 59 anos, em dezembro de 2013.

Kito Junqueira, outro pistoleiro

Mais um pistoleiro da novela, Kito Junqueira morreu em dezembro de 2019, aos 71 anos, após ter um infarto fulminante.

Alexandre Lippiani, o Raimundo – Quem já morreu da novela Pantanal

Intérprete de Raimundo, Alexandre também morreu jovem. O ator faleceu em um acidente de carro em maio de 1997, aos 32 anos.

Maurício do Valle, caseiro da fazenda de José Leôncio

Maurício do Valle morreu em outubro de 1994, aos 66 anos, por ter diabetes e complicações cardíacas. Antes de falecer, ele precisou amputar as pernas.

Xandó Batista, o Padre

O Padre de Pantanal morreu aos 72 anos, em outubro de 1992, vítima de acidente de carro.

Jece Valadão – Quem já morreu da novela Pantanal

Jece Valadão faleceu em novembro de 2006, aos 76 anos, após ser internado com insuficiência respiratória.

Rubens Corrêa, o Ibrahim

Rubens, que viveu Ibrahim em Pantanal, faleceu aos 64 anos em janeiro de 1996. Ele foi internado com anemia aguda, pneumonia e úlcera, e teve uma arritmia cardíaca. O ator também tinha AIDS.

Buza Ferraz, o Grego

Intérprete de Grego, Buza Ferraz morreu aos 59 anos, em abril de 2010, após ter uma parada cardíaca no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

Luiz Armando Queiroz, o empresário carioca

Luiz Armando morreu em maio de 1994, aos 53 anos. O ator foi vítima de câncer nos gânglios linfáticos.

Flora Geny, a Ana – Quem já morreu da novela Pantanal

Parte do elenco de apoio em Pantanal, Flora Geny morreu em dezembro de 1991, aos 62 anos. Ela estava com um câncer de estômago que começou no útero e se espalhou.

Jofre Soares, o Padre

Jofre Soares foi vítima de leucemia. Ele morreu em agosto de 1996, aos 77 anos.

