Resumo da novela Renascer de quarta-feira, 31 de janeiro

Leia os capítulos do resumo de Renascer de 31 de janeiro de 2024, novela das 9 da TV Globo. Escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruna Luperi, e é dividida em duas fases. Nesta segunda semana, a história mostra José Inocêncio em busca de seu amor, Maria Santa.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Renascer de quarta-feira, 31/01

O resumo da novela Renascer de quarta-feira, 31, de acordo com os capítulos originais divulgados pela emissora, Padre Santo vai aceitar fazer o casamento de José Inocêncio e Maria Santa com a participação dos convidados e todos vão celebrar a decisão.

José Inocêncio leva Maria Santa até o Jequitibá para pedir sua benção, e mostra o facão enterrado. Maria Santa e José Inocêncio passam a noite juntos. Deocleciano e Jupará pedem a mão de Morena e Flor em casamento, respectivamente, e a benção ao Padre Santo para casá-los. Inácia e Maria Santa se estranham. Já casados, Deocleciano e Jupará levam Morena e Flor para a antiga casa que era de Belarmino, presente dado aos empregados por José Inocêncio. Morena dá conselhos a Flor.

Maria Santa e Inácia começam a se entender e estão mais próximas. Padre Santo diz a Maria Santa que deseja conversar com ela.

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

A plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de "Agora na TV", localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.

