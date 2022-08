Resumo de Reis: confira capítulos de 3 a 5 de agosto de 2022

Após cerca de dois meses de espera, Reis retorna para a grade da TV Record. Quem é fã da produção bíblica, terá que assistir ao resumo da primeira e segunda temporada a partir desta quarta-feira, 3 de agosto. Apenas na semana que vem, os capítulos inéditos da terceira temporada começam a ser exibidos. Enquanto você aguarda pelas novidades, mostramos o que vai acontecer com o resumo de Reis dos dias 3 a 5 de agosto de 2022.

O que vai acontecer no resumo de Reis hoje, quarta (3)?

Neste capítulo de retorno, o resumo de Reis aponta que a narradora da novela aparecerá logo no começo do episódio, para contar a história dos reis de Israel para seu filho. A trama começará nos tempos do juiz Eli e seus filhos, Hofni e Finéias, que agiam fora do caminho de Deus.

Ana vai demonstrar sua fé enquanto sofre provocações de Penina e dará à luz Samuel, a quem entregará ao tabernáculo. Ela encontrará apoio em Eli. Ferido, Malquias será amparado por Eli.

Eliude não conseguirá compreender a vontade do Senhor. Eli receberá uma importante mensagem de Jaziel. Deus falará com Samuel. Os israelitas enfrentarão os filisteus e levarão a pior. Malquias terá um encontro surpreendente e se juntará a Guedor. O exército israelita sofrerá um novo ataque e a Arca será levada.

Resumos de quinta (4) e sexta-feira (5)

No capítulo de quinta-feira, 4 de agosto, o resumo de Reis mostra que Samuel demonstrará sua fé e tranquilizará Eloá. Enquanto os anciãos se mostrarão enfraquecidos, Samuel vai seguir os passos de Deus e depois oficializará sua união com Eloá.

Lavínia vai questionar a atitude de Malquias. Os filisteus receberão um castigo de Deus e deciderão recuar. Eliúde desrespeitará o Senhor. Samuel convocará seu povo. Malquias se despedirá de Lavínia e agirá com cruelmente contra Ada e Temembér. O povo se reúnirá em Mispá. O exército filisteu conhecerá o poder de Deus. Em Israel, o povo pedirá por um rei.

Já no episódio de sexta-feira, 5 de agosto, Samuel questionará os anciãos, segundo mostra o resumo de Reis. Eles pedirão por um rei. Samuel castigará os próprios filhos. Kayla terá um encontro provocante com Naás.

Samuel receberá um novo chamado de Deus e Saul será escolhido por Deus. Saul será ungido por Samuel e se tornará o rei de Israel. Kayla fará um pacto com Luciér. Saul se mostrará inseguro e receberá o apoio e ensinamentos de Samuel, mas será surpreendido negativamente com as palavras de Quis.

*A TV Record cedeu o resumo de Reis de apenas três capítulos. Os próximos devem ser liberados na próxima semana.

Reis passa de sábado?

Reis é exibida de sábado, porém, não com capítulos novos. A exibição de sábado reprisa todos os melhores momentos que foram ao ar durante a semana. Assim, você verá só alguns momentos importantes da trama e todos que foram exibidos ao longo da semana. Ou seja, se você perder os capítulos da semana, pode assistir ao resumo de tudo no sábado.

Que horas começa Reis?

Reis começa a partir das 21h00, depois do Jornal da Record. De acordo com a programação oficial do canal, a exibição acontece ao longo de 45 minutos. Depois, o folhetim cede espaço para a reprise de Amor sem Igual, que começa às 21h45.

Já aos sábados, Reis começa no mesmo horário, às 21h00, mas fica mais tempo no ar. Nos fins de semana, o capítulo de melhores momentos do folhetim bíblico é de 1 hora e meia. Não há Amor sem Igual aos sábados, assim, depois de Reis, começa o reality show Ilha Record.

Quando começam os capítulos inéditos de Reis?

Os capítulos inéditos da novela Reis começam a partir do dia 10 de agosto, próxima quarta-feira. Durante a primeira semana do retorno do folhetim, o público verá apenas acontecimentos repetidos, que já foram ao ar na primeira e segunda etapa da novela. A partir do dia 10, os capítulos da terceira temporada de Reis, A Rejeição ganham vida.

Em seguida, será exibida a quarta temporada do folhetim, que tem previsão de ser chamada A Escolha. É esperado que Reis fique no ar até o final de 2023.

