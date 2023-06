Resumo de Terra e Paixão: 6 acontecimentos da semana (5 a 10/06)

O resumo de Terra e Paixão dessa semana mostra que a briga entre Antônio (Tony Ramos) e Aline (Bárbara Reis) pela água da propriedade da viúva continua. Daniel (Johnny Massaro) decidirá se separar de Graça (Agatha Moreira), que começará a investir em Mariano (Leandro Lima), mas logo desistirá da ideia. Os capítulos ainda trazem o sequestro do filho da protagonista.

Aline e Antônio tem nova briga | Resumo de Terra e Paixão

A disputa entra e viúva e o milionário segue no capítulo de segunda-feira, 5. O fazendeiro dirá que não aceita ter que pagar pela água das terras da protagonista e continuará desviando o recurso indevidamente após Ramiro (Amaury Lorenzo) alertá-lo. O ricaço insistirá em dizer para a professora que deseja ter sua água de volta, mas a personagem de Barbara Reis impõe que o rival lhe peça perdão de joelhos para negociar a água.

Antônio obviamente nega o pedido da mulher e pede para Ramiro dar um jeito de forçar que a viúva lhe de a água que ele tanto precisa em cenas que estão previstas para irem ao ar na quarta-feira, 28, dia em que a novela começa mais cedo devido à transmissão do jogo de futebol na Globo.

Daniel rompe com Graça, mas volta atrás

Entre os capítulos de segunda a terça, 6, no resumo de Terra e Paixão, apesar de Aline ter pedido um tempo a Daniel na relação deles, o rapaz decidirá informar a Graça que quer se separar dela. Mesmo ainda estando comprometida com o noivo, a patricinha começa a dar em cima de Marino e diz para Gladys (Leona Cavalli) que pretnede engravidar do delegado.

Apesar de ter comunicado o fim da relação para a noiva, Daniel vai se arrepender da decisão e voltará atrás. A mocinha também conversará com os pais, que dirão que estão cheio de dívidas e que o casamento da loira com o herdeiro da família La Selva é a solução.

No final da semana, Graça vai ter que dar um jeito de mentir para o noivo quando ele lhe pedir um ultrassom da criança que ela supostamente espera.

Luigi usa dinheiro de Gladys para presentear Petra | Resumo de Terra e Paixão

Depois de descobrir que Luigi (Rainer Cadete) não está mais com o colar que ela lhe deu, Gladys vai dar dinheiro para que o italiano consiga recuperar a peça. O golpista, no entanto, usará a grana para comprar um anel de noivado para Petra (Debora Ozório).

O imbróglio do colar continuará na quinta-feira, 8, quando o italiano ficar sabendo que Berenice (Thati Lopes) foi quem comprou o colar de Gladys. O pilantra pedirá a ajuda de Kelvin (Diego Martins) para reaver o item.

Enzo descobre segredo de Anely | Resumo de Terra e Paixão

Mais uma pessoa descobrirá o segredo de Anely a partir de sexta-feira, 9. Enzo (Rafael Gualandi) pegará o laptop da irmã de Lucinda, mas será flagrado por ela enquanto tenta encontrar evidências de que ela é a mulher com quem Tadeu (Claudio Gabriel) conversa.

Depois de descobrir que ele estava certo sobre Anely, o especialista em tecnologia começará a chantagear a moça em troca do seu silêncio.

Filho de Aline é sequestrado por Antônio

No capítulo de sexta-feira, 9, Antônio voltará a infernizar a vida de Aline. O fazendeiro dará ordens para que Ramiro e seu capanga sequestrem o filho da viúva. Os dois capatazes vão ficar observando o garoto brincando do lado de fora da casa da protagonista e levam o garoto dali.

No sábado, Caio (Cauã Reymond) acusa o pai de estar por trás do sumiço do João (Matheus Assis) e Irene aproveita a reação de Antônio para enaltecer Daniel e Petra.

Apesar do pedido de Aline, Marino diz que não tem como acusar Antônio do sequestro de João sem evidências. Desesperada com o sumiço do filho, a viúva aceitará negociar a soltura do garoto em troca da água de suas terras.

Lucinda é agredida por Andrade | Resumo de Terra e Paixão

Andrade (Ângelo Antônio) voltará a agredir Lucinda (Débora Falabella) ao longo dos capítulos que serão exibidos nesta semana. Na segunda, a gerente da cooperativa será socorrida por Luigi e Anely (Tatá Werneck). A personagem também decidirá voltar a treinar e pedirá para Odilon (Jonathan Azevedo) deixar que ela volte às aulas.

As agressões voltarão a acontecer no capítulo de sábado, 10. Lucinda terá que se trancar no quarto para fugir do marido, que lhe trata com agressividade mais uma vez.

