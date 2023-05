Luigi e Petra se casam? O que vai acontecer em Terra e Paixão

O italiano picareta, interpretado por Rainer Cadete, foi desmascarado pelo sogro Antônio La Selva e agora está nas mãos do fazendeiro. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, o ricaço ainda vai exigir que Luigi e Petra se casem – e muitas reviravoltas estão previstas para acontecer na trama.

Como Luigi e Petra vão casar em Terra e Paixão?

Segundo adiantou a coluna de Carla Bittencourt, do Notícias da TV em 30 de maio, Luigi e Petra ficarão noivos em Terra e Paixão, após exigências de Antônio.

Tudo começa quando o italiano pedir a Irene para morar na fazenda dos La Selva, sob a justificativa de que a proximidade ajudará a namorada no tratamento. Antônio, que escutará a conversa de longe, e deixará claro que só permitirá que os dois vivam sob o mesmo teto se casarem.

Luigi aceitará a exigência do sogro e Irene irá agilizar os preparativos para o casal. Quem não ficará contente com as notícias do casamento será Daniel (Johnny Massaro), que ficará desconfiado e achará tudo muito apressado. Enquanto isso, Antônio arranjará um emprego para Luigi na cooperativa da cidade e o fará trabalhar próximo a Tadeu (Claudio Gabriel), sem saber que o italiano é amante da esposa do gerente, Gladys (Leona Cavalli).

Nos resumos da novela, ainda não é revelado quando casório de Luigi e Petra ganhará espaço na novela Terra e Paixão e apenas o noivado da dupla é citado até então. Inclusive, é mostrado pelo site oficial da emissora que Luigi usará dinheiro da amante Gladys para comprar o anel de noivado da namorada, o que pode causar conflitos com a loira.

Contudo, é esperado que os personagens de Rainer Cadete e Debora Ozório de fato subam ao altar e se tornem marido e mulher no futuro do folhetim, segundo trechos da sinopse da obra de Walcyr Carrasco que foram adquiridos pela coluna de Bittencourt no Notícias da TV.

Traição! Luigi vai seduzir Irene e fugir do Brasil

Algumas reviravoltas chocantes estão previstas para o futuro da novela Terra e Paixão e vão marcar o relacionamento de Luigi e Petra. Ainda segundo informações da jornalista do Notícias da TV, Irene será seduzida pelo italiano picareta durante o casamento dele com a personagem de Debora Ozório.

A esposa de Antônio será pega com o amante na cama e acabará expulsa de casa. A situação será um grande choque para Petra, que além de lidar com a traição, descobrirá que este nem é nome verdadeiro do golpista. Com a queda de sua máscara, Luigi roubará tudo o que puder da mãe de Petra e fugirá para a Itália. Já Irene ficará sozinha, sem casa, dinheiro ou qualquer apoio.

Ainda não há confirmações da emissora que Luigi e Irene terão um caso, mas algumas cenas do começo da novela dão indícios que isso pode realmente acontecer na história de Walcyr Carrasco. Nos primeiros capítulos do folhetim, quando o golpista pisou pela primeira vez no país, Petra achou estranho os cumprimentos do rapaz com sua mãe e ficou enciumada. “O Luigi é um galanteador como não se fazem mais, mas ele gosta de você filha, vi nos olhos deles”, garantiu a personagem de Pires na cena.

De acordo com o Daniel César, do Na Telinha, após pegar a mulher com outro, Antônio seguirá em frente e acabará apaixonado por sua maior rival, Aline (Barbara Reis), que é já alvo dos suspiros de seus filhos Caio (Cauã Reymond) e Daniel, além de Jonatas (Paulo Lessa) na trama.

