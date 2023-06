Com vários núcleos e personagens apresentados na trama, a atual novela de Walcyr Carrasco já se despediu de alguns deles. Quem morreu em Terra e Paixão? Há quem pouco apareceu no folhetim das 21h e logo se despediu e até figuras que morreram há mais tempo ainda e só são conhecidas pelo público por conta de flashbacks.

Samuel foi quem morreu em Terra e Paixão no 1º capítulo

Interpretado pelo ator Ítalo Martins, Samuel morreu no primeiro capítulo de Terra e Paixão. O personagem pouco apareceu na trama e foi apresentado rapidamente ao lado da família, a esposa Aline (Barbara Reis) e o filho João (Matheus Assis). Nas cenas da estreia do folhetim, ele foi assassinado por Ramiro (Amaury Lorenzo), capanga de Antônio La Selva (Tony Ramos).

Tudo aconteceu porque mesmo com a insistência de Antônio, Samuel não quis vender suas terras. Ele então se tornou alvo de uma emboscada do fazendeiro, que queria também assassinar a esposa e filho do personagem de Martins. Durante uma invasão em sua propriedade, Samuel confrontou os criminosos e levou um tiro bem no peito. Aline e João só fugiram por causa da ajuda de Caio (Cauã Reymond), filho de mais velho de Antônio.

Agatha – Quem já morreu em Terra e Paixão

Personagem de Bianca Bin, Agatha morreu há vários anos, no parto de Caio, e por isso só aparece na novela em cenas de flashback. Primeira esposa de Antônio e grande amiga de Cândida (Susana Vieira), sua morte foi dura para o marido, que sempre culpou o filho pela perda.

De acordo com a apuração da coluna de Debora Lima, no Notícias da TV, no final da novela Terra e Paixão será revelado que Agatha sabia que não podia engravidar, pois sua vida ficaria em risco desta forma. Porém, ao descobrir que estava a espera de Caio, preferiu manter a gestação. Quem revelará este segredo a Antônio será Gentil (Flavio Bauraqui), que teve um romance com Agatha no passado, o que resultou no nascimento de Jonatas (Paulo Lessa).

Veja como foi a morte da personagem em Terra e Paixão:

Por isso que a Bianca Bin aceitou voltar pras novelas em Terra e Paixão… não tem fala, apareceu 5 segundos e morreu.#TerraEPaixãopic.twitter.com/79Kp9pGu5b — cara de fantasma 👻 (@hikaick) May 9, 2023

Isabel – Quem já morreu em Terra e Paixão

Isabel se deu mal ao tentar passar a perna de Antônio. Interpretada pela atriz Yasmin Gomlevsky, a jornalista estudou com Aline e apareceu na história porque a protagonista lhe uma escreveu uma carta em que contava sobre o atentado que matou o marido e os problemas com Antônio.

Isabel deixou Brasília e viajou para Nova Primavera após ler a carta, mas não para ajudar a amiga e sim tentar tirar dinheiro do poderoso fazendeiro. No entanto, a chantagem não deu certo e ela acabou morta em uma emboscada do capanga de Antônio, Ramiro. O corpo da jovem foi deixado nas terras de Aline, o que a colocou sob os olhos da polícia como principal suspeita do crime.

Cândida também morre na novela

No capítulo desta sexta-feira, 2 de junho, Cândida vai se despedir da trama de Terra e Paixão. O site oficial da Globo adiantou como será a despedida da mulher interpretada por Susana Vieira e revelou que ela se sentirá sufocada durante uma conversa com Antônio e falecerá logo em seguida, sem conseguir falar o que tanto queria.

Nas últimas cenas da personagem, ela pedirá por um encontro com Antônio, para se despedir do antigo conhecido e contar o segredo de Agatha – de que a mulher é mãe de Jonatas e sabia que morreria se engravidasse. Na conversa, Antônio perguntará se a esposa foi garota de programa, já que as duas eram muito ligadas, mas Cândida negará tal ideia. Depois, ela tentará revelar o que sabe sobre o passado de Agatha, mas acabará em uma crise de tosse e morrerá sem revelar o segredo.

