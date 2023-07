Resumo de Vai na Fé de terça-feira atualizado (18/7)

Kate (Clara Moneke) vai se dar mal, segundo o resumo de Vai na Fé de terça-feira, 18. A filha de Bruna (Carla Cristina Cardoso) e Rafa (Caio Manhente) forjam o sequestro do rapaz para arrancar dinheiro de Theo (Emílio Dantas). No entanto, o plano vai dar errado e a jovem vai parar na cadeia.

O que vai acontecer no capítulo de terça-feira de Vai na Fé?

O resumo de Vai na Fé de terça-feira traz o desenrolar do plano armado por Kate e Rafa. Os dois fingem que o jovem foi sequestrado como uma forma de se vingar de Theo, pois querem que ele dê a parte do dinheiro que pertence a Clara (Regiane Alves) por direito.

O que eles não esperam é que a armadilha não vai dar certo. O vilão liga para a polícia, que vai até o "cativeiro" onde Rafa está com Hugo (MC Cabelinho) e Kate. Ao ver que os policiais estão lá, o filho de Theo vai afastar os homens de farda para tentar salvar os amigos.

Um dos policiais atira e acerta Hugo, enquanto Kate é levada presa. O vilão usará a situação para dizer a Clara que Kate sequestrou Rafa com a ajuda do personagem de MC Cabelinho e também tentará incriminá-la ao prestar depoimento na delegacia.

O crápula também vai jogar o falso sequestro na mídia e pedirá para Érika (Letícia Salles) escrever sobre suposto crime envolvendo seu filho. Vai sobrar para Sol (Sheron Menezzes) tentar acalmar Bruna após a confusão. Além disso, a amiga da protagonista também terá que lidar com Joel (Waldo Piano), que vai se declarar para ela.

O resumo de Vai na Fé de terça-feira também traz um conselho importante de Lulu Santos para Lui (José Loreto), que está desiludido com a carreira. O artista vai falar para a voz de 'Pool Party' voltar a cantar.

O capítulo termina com Ben (Samuel de Assis) descobrindo que Hugo está no hospital. Clara também não vai deixar Rafa ir com Ben à delegacia.

Kate vai ficar presa na novela Vai na Fé?

A angústia de Kate termina ainda nesta semana na novela Vai na Fé. A filha de Bruna fica na prisão até quinta-feira, 20, quando conquistará a liberdade após ser defendida por Ben.

Ao longo dos dois próximos capítulos, Kate fica presa enquanto sua família e amigo tentam provar que ela é inocente. Se sentindo culpado, Rafa pedirá para ir com Ben à delegacia para inocentar sua amada e, assim como prometido, alega que a jovem é inocente em seu depoimento.

A audiência de custódia de Kate acontece entre os capítulos de quarta e quinta. Theo exigirá que a ex-amante continue atrás das grades, mas Ben arma uma defesa que livra a mocinha da cadeia.

A liberdade de Kate deixa Theo furioso, até porque a jovem posta uma foto com Rafa após sair da cadeia. Bruna vai vibrar com a vitória da filha na audiência de custódia.

Dora morre?

A novela das 7 também terá uma cena bastante triste nesta semana. Depois de uma longa batalha contra o câncer, Dora (Claúdia Ohana) morrerá em cenas que serão exibidas na quinta-feira.

Antes da morte da personagem, Lui Lorenzo vai organizar uma festa de Carnaval para a personagem. Dora vai falecer depois do evento, deixando Lumiar Carolina Dieckmann) devastada.

Fábio (Zé Carlos Machado) vai derramar as cinzas da ex-mulher no jardim em uma cerimônia para todos os amigos, que promete ser um dos momentos mais emocionantes da trama de Rosane Svartman.

