Hugo da novela Vai na Fé vai morrer após levar tiro?

Com Orfeu preso, Hugo está prestes a pisar em Piedade novamente na novela Vai na Fé. Porém, o retorno do personagem de MC Cabelinho não será nada fácil, já que ele será vítima de uma troca de tiros entre traficantes e a polícia, resultado de um plano perigoso de Kate (Clara Moneke) e Rafa (Caio Manhete). Mas Hugo vai morrer?

Hugo vai levar tiro em Vai na Fé

A boa notícia para os fãs da novela é que Hugo não irá morrer nos próximos capítulos de Vai na Fé, mas passará por momentos difíceis, pois perderá os movimentos de um dos braços ao ser atingido por um tiro. A tragédia acontecerá com o rapaz por culpa de Kate, que armará um sequestro falso com Rafa, segundo adiantou a coluna de André Romano, do Observatório da TV, em junho.

Tudo começará quando preocupados com a falta de dinheiro de Clara (Regiane Alves), a dupla de namorados vai decidir enganar Theo. Eles fingirão que Rafa foi sequestrado e pedirão um resgate ao vilão vivido por Emilio Dantas. Kate chamará Hugo para ajudá-la na tarefa e eles criarão um cativeiro improvisado em um terreno baldio na comunidade.

O grupo entrará em contato com Theo logo em seguida e Rafa atuará em uma ligação para fingir que está em perigo. O problema virá em seguida, quando Theo estiver com o endereço do esconderijo em mãos para poder entregar o resgate, porque ele envolverá a polícia, que se dirigirá até o local.

Hugo perceberá a enrascada e tentará alertar Kate, mas será tarde demais. A presença da polícia deixará os traficantes da região alvoroçados e balas irão rolar em um confronto. Hugo acabará atingido e vai parar no hospital. Já Kate sairá ilesa, mas será presa por sequestro.

A jovem só sairá da cadeia por conta da ajuda de Ben (Samuel de Assis), o "brigadeirão", que terá que usar seu poder de advogado para socorrer a jovem e livrá-la das grades por conta do mal entendido. As cenas estão previstas para ir ao ar na terceira semana de julho e ainda não aparecem nos resumos oficiais da emissora.

Veja também - Lumiar morre em Vai na Fé? O final da advogada na novela

Como será a final da novela Vai na Fé?

Hugo terá obstáculos para ultrapassar na reta final da novela Vai na Fé. O rapaz ficará devastado ao acordar no hospital e perceber que não pode mexer mais um dos braços. Ele acreditará que sua carreira no grafite está acabada, mas para sua sorte conseguirá se recuperar do ferimento e terá o movimento de volta pouco depois.

Ainda segundo o jornalista do Observatório, após tudo isso, Hugo enfim ganhará um final feliz. O rapaz vivido por Cabelinho vai finalmente deixar o mundo do crime e se converterá ao evangelho.

Ele também se dará bem ao conquistar o coração de Jenifer de vez. A jovem ficou com muita raiva do amado quando descobriu que ele ameaçou uma das vítimas de Theo por ordem de Orfeu, e chegou a se envolver com o missionário Eduardo (Matheus Abreu), mas eventualmente ela acaba perdoando o namorado e retoma o romance com o ex-traficante. Assim, no final da novela Vai Na Fé, Hugo e Jenifer subirão ao altar para selar a união de uma vez por todas.

O folhetim de Rosane Svartman termina no dia 11 de agosto, uma sexta-feira. O último capítulo será reprisado no dia seguinte e também ficará disponível na íntegra no catálogo da Globoplay. A partir do dia 14 de agosto, a faixa das 7 é assumida pela novela Fuzuê, do autor Gustavo Reiz, e estrelada por Giovana Cordeiro e Marina Ruy Barbosa, que viverão irmãs rivais.

Leia também - quanto tempo Bella e Cabelinho estão juntos