Leia os capítulos do resumo de Vale Tudo de terça-feira 6 de maio, novela das 9 na TV Globo. Escrita por Manuela Dias, o remake traz Odete Roitman, Solange, Maria de Fátima e Raquel.

Resumo da novela Vale Tudo de terça-feira

O resumo da novela Vale Tudo da terça-feira, 6, de acordo com os capítulos divulgados pela emissora, começa com Odete registrando o momento em que Maria de Fátima cumprimenta Afonso. Eles estão na casa de Solange, que recebe a dona da TCA e amigos para um jantar. Celina e Afonso logo percebem que Odete flerta com o garçom, já sabendo que a ricaça gosta de homens mais novos e em situações abaixo da dela.

Odete para que Solange mostre sua casa, para a surpresa de todos os convidados. Ao entrar no quarto, a vilã tranca a porta do quarto e diz para a jornalista que seu interesse não é no imóvel, mas sim em uma conversa com a namorada do filho. Sem rodeios, ela propõe que a moça convença Afonso a voltar para Paris e em troca ela arranjará um bom emprego para a marketeira.

Solange se sente insultada e expulsará Odete de sua casa. Afonso ficará magoada pela atitude da namorada, apesar de não apoiar a ideia da mãe. O namoro dos dois ficará ainda mais perto do fim. Enquanto isso, Maria de Fátima vai comemorar com César a briga entre Solange e Odete.

Mas outro plano de Odete vai parecer estar andando melhor. Heleninha continua se aproximando de Ivan e vai revelar ao moço que só voltou a pintar por causa da conversa que teve com ele.

>> Quem fica com a mala de dinheiro em Vale Tudo? Veja como foi em 1988

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

Em 2025, a plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de “Agora na TV”, localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.