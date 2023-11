Resumo Mulheres Apaixonadas de quarta-feira, 1 de novembro

Leia os capítulos do resumo de Mulheres Apaixonadas de 1 de novembro de 2023, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Cristiane Torloni (Helena) em busca do verdadeiro amor, ao lado de pessoas que amam profundamente. O capítulo retrata a descoberta do romance dos protagonistas.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Mulheres Apaixonadas de terça-feira, 31/10

O resumo da novela Mulheres Apaixonadas da terça-feira, 31, de acordo com os capítulos originais, mostra o desespero de Raquel ao saber que Marcos atirou em Fred. Ao ver a professora apavorada, o rapaz tenta amenizar a situação dizendo para eles celebrarem pois está vivo - apesar das maldades do ex-marido de Raquel.

Enquanto isso, Helena tenta digerir a notícia de que foi enganada por Téo e que Lucas é filho dele com Fernanda, que morreu vítima de um tiroteio. Com raiva do músico, ela não quis levar o filho para visitar o pai, internado na clínica do doutor Moretti. Irritada com a situação, Luciana leva o irmão para ver o pai no hospital mesmo sem autorização, o que deixa Helena ainda mais perturbada.

Enquanto isso, Diogo se prepara para dar adeus aos familiares, já que está de malas prontas para os EUA. Ele se despede de Luciana com um beijo, o que confirmará que os dois se amam verdadeiramente.

Nos próximos capítulos, Helena conversará com Marcia para explicar sua relação com o pai da aluna, e dirá que ama César. Assim, o namoro entre os médicos estará com os dias contados.

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

Em 2023, a plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de "Agora na TV", localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.