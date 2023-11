Resumo Mulheres Apaixonadas de quinta-feira, 2 de novembro

Leia os capítulos do resumo de Mulheres Apaixonadas de 2 de novembro de 2023, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Cristiane Torloni (Helena) em busca do verdadeiro amor, ao lado de pessoas que amam profundamente.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Mulheres Apaixonadas de quinta-feira, 02/11

O resumo da novela Mulheres Apaixonadas da quinta-feira, 2, de acordo com os capítulos originais, mostra Rosinha entregando a Paulinha o número de telefone de Nair, mãe da estudante e que estará de volta após o amante morrer. A jovem ainda não sabe, mas a mulher só voltou por que está na rua da amargura.

Enquanto isso, Téo se preocupa ao saber que Fernanda contou a verdade para Helena, que a essa altura está irritada com a situação. Luciana comenta que a ex-madrasta anda muito agressiva. Isso porque, a médica levou Lucas para visitar o pai sem a autorização mãe, que enfrenta um momento delicado sobre a maternidade.

Já na vida amorosa, Helena tenta garantir a Marcinha que não teve a intenção de esconder a verdade dela, confessa amar César e elas se abraçam carinhosamente.

Diogo despede-se de todos no aeroporto. Marina dá um bejião em Diogo, para indignação de Lorena. Luciana chega no último momento, os dois correm um para o braço do outro. Diogo garante que vai voltar e que tudo vai dar certo entre eles. Luciana promete esperar. Lorena lamenta ter impedido o romance dos dois. Diogo e Luciana se beijam.

Rodrigo conta para César que Luciana e Diogo se beijaram na despedida, e o médico tenta reagir com naturalidade.

Nos próximos capítulos, Dóris e Carlinhos discutem e ela ameaça bater nele. Leopoldo tenta separá-los, e Dóris acaba empurra-o sem querer. Leopoldo cai no chão. Flora fica chocada e afirma que a única saída é sair daquela casa. Carlão percebe que Dóris aprontou algo, mas ela disfarça e sai. Flora garante a Carlão que ela e Leopoldo não querem atrapalhar mais a vida da família.

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

No ano de 2023, a plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de "Agora na TV", localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.