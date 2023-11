Resumo Mulheres Apaixonadas de quarta-feira, 15 de novembro

Leia os capítulos do resumo de Mulheres Apaixonadas de 15 de novembro de 2023, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Cristiane Torloni (Helena) em busca do verdadeiro amor, ao lado de pessoas que amam profundamente.

Resumo de Mulheres Apaixonadas de quarta-feira, 15/11

O resumo da novela Mulheres Apaixonadas da quarta-feira, 15, de acordo com os capítulos originais, mostra Marcos destroindo a suíte do hotel e dizendo ao retrato de Raquel que ela vai pagar pela humilhação por ter denunciado ele na polícia. Interesseira, Dóris chega e o consola, dizendo que Raquel não lhe dá valor, enquanto Marcos provoca Dóris mostrando o colar que Raquel rejeitou.

Marcos oferece o colar a Dóris, pedindo que em troca ela marque um encontro entre ele e Fred, sem saber que o plano será fatal.

Enquanto isso, Yvone cuida de Raquel, que está toda dolorida e temerosa da represália de Marcos. Clara e Rafa ensaiam. Paulinha se aborrece ao ver Nair na escola. Sílvia fala a Marina que já pensou em se separar de Afrânio e recusa o convite para o leilão. Em seguida Sílvia marca um encontro com Caetano.

Heloísa espiona de binóculos Sérgio conversando com Vidinha. A mulher diz que já está de saco cheio do MADA e conta que jogou o carro em cima de vidinha e tentou se jogar da janela. Regina, coordenadora do MADA, alerta que Heloísa não está bem e deve procurar ajuda médica.

O médico diz a Hilda que a quimioterapia é o próximo passo em seu tratamento. Leandro a acompanha e encoraja. Hilda chega em casa e teme perder o cabelo. Leandro oferece para raspar a cabeça também.

Pot fim, Helena beija César em seu consultório. Ele a pede em casamento, mas Helena pensa que é uma brincadeira e se lembra de quando ele estava noivo de Laura. O médico ainda não desmanchou seu namoro com Luciana.

