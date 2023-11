Resumo Mulheres Apaixonadas de sexta-feira, 3 de novembro

Leia os capítulos do resumo de Mulheres Apaixonadas de 3 de novembro de 2023, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Cristiane Torloni (Helena) em busca do verdadeiro amor, ao lado de pessoas que amam profundamente. Novela está na reta final.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Mulheres Apaixonadas de sexta-feira, 03/11

O resumo da novela Mulheres Apaixonadas da sexta-feira, 3, de acordo com os capítulos originais, mostra Dóris e Carlinhos discutindo quando Leopoldo tenta separá-los, e a jovem acaba empurrando o avô sem querer. O idoso cai no chão e Flora fica chocada. A idosa afirma que a única saída é sair daquela casa, já que a neta não faz questão de esconder seu incômodo com os idosos. Carlão percebe que Dóris aprontou algo, mas ela disfarça e sai.

Flora garante a Carlão que ela e Leopoldo não querem atrapalhar mais a vida da família. Os casal vai embora para um asilo e deixa o filho arrasado.

Enquanto isso, Rodrigo oferece apoio a Paulinha, que planeja entrar em contato com a mãe, que telefonou na escola atrás do ex-marido. A moça espera que a mãe esteja rica e sonha com o reencontro. Mas o moço não é tão amistoso com Helena, mas dirá que não vai atrapalhar a relação dela com César.

Além disso, Lobato promete frquentar os Alcoólicos Anônimos com Santana, como forma de apoiar a colega a vencer a doença. O capítulo termina com Luciana dizendo ao pai que Salete quer morar com ele. E tem Helena furiosa tirando satisfação com Luciana por ter pego o Lucas sem a sua autorização.

