Resumo da novela Laços de Família: capítulos de 25/01 a 29/01

Leia os capítulos do resumo de Laços de Família de 25 a 29 de janeiro de 2021, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Vera Fisher (Helena) e mostra o amor incondicional de uma mãe pela filha.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Final: quem fica com quem na novela?

Resumo da novela Laços de Família

Segunda, 25 de janeiro

Fred pressiona Capitu para saber quem era o homem que estava com ela no carro. Camila morre de vergonha por ter atrapalhado o jantar. Aos prantos, Capitu confessa que é uma garota de programa. Helena, Miguel, Paulo e Ciça saem para jantar. Alex está furioso com Pedro. Cíntia combina ir para Angra com Romeu. Alma está intranquila. Edu, apreensivo. Capitu sofre muito ao contar tudo o que aconteceu em sua vida. Longe um do outro, em seus quartos, Fred e Capitu choram. Ciça acusa Paulo pela morte da mãe, tornando o clima no jantar bem pesado. Helena tenta consolar Fred e se preocupa com Camila. Fábio provoca Íris. Pedro olha as roupas de Íris e sorri. Helena vai passar o fim de semana fora com Miguel. Cíntia faz esqui aquático em Angra. Helena e Miguel tomam banho juntos.

Terça, 26 de janeiro

Miguel e Helena namoram muito e se divertem. Alma olha com carinho Edu e Camila se beijando. Romeu e Cíntia se beijam, mas ela não deixa que ele siga adiante. Miguel e Helena se amam. Alma vai à Angra arrumar a casa para a lua de mel de Edu. Ema pede carinhosamente que Capitu se abra com ela. Ao saber que Alma vai dormir em Angra, Danilo se prepara para uma noitada com Rita. Heitor quase flagra Danilo e Rita saindo. Aline, Edu, Gervásio e Sérgio vão até a casa de Camila. Alma fica ligeiramente desconfiada ao ligar e não encontrar o marido em casa. Danilo e Rita vão a um baile de tango numa gafieira.

Quarta, 27 de janeiro

Rita bebe champanhe e dança tango com Danilo. Alma e Glória conversam sobre casamento e fidelidade. Na gafieira, o casal troca um beijo. Depois, dão um mergulho no mar e fazem amor na praia. Clara cobra dinheiro de Fred. Capitu não quer mais ser madrinha do casamento, para evitar constrangimentos, mas Camila insiste. Alma está de volta e Danilo inventa que encontrou alguns amigos no clube. Rita deixa cair a louça ao dar de cara com o patrão. Fábio dá um presente para Íris e garante que vai brigar por ela. Isabel convida Paulo para almoçar. Miguel surpreende Helena chegando com almoço na clínica. Alma vai ao haras. Alex e Pedro se estranham e se encaram, prestes a partir para uma briga.

Quinta, 28 de janeiro

Todos tentam apartar a briga, que fica cada vez mais violenta. Pedro acerta uma cabeçada em Alex, que desaba e fica desacordado. Marta faz curativos na cara de Pedro. Alma e Estela conversam seriamente com Pedro. Helena adora receber flores e um livro, mandados por Miguel. Estela minimiza o problema e avisa que vai pedir ao veterinário que não apareça no próximo mês. Íris cuida de Pedro. Miguel lê uma poesia escrita por Paulo. Danilo se irrita: fazer amor com Alma só depois do casamento de Edu e Camila. Camila tem um pesadelo: está coberta de manchinhas vermelhas e sangrando. Grita pela mãe, que abraça-a carinhosamente.

Sexta, 29 de janeiro

Helena tenta de todas as formas acalmá-la. Paschoal está com febre alta. Simone manda Capitu esquecer Fred e estreitar a sua relação com Orlando. Pedro insiste em saber se Helena ainda o ama, mas ela garante que tudo acabou. Ele diz de cor as cartas de amor que ela escreveu para ele. Capitu fica sem reação quando Orlando avisa que já comprou um apartamento para ela. Zeca está com problemas de grana e Miguel empresta R$ 500 para ele. Orlando promete a Capitu que vai cuidar muito bem dos pais dela. Pedro almoça com Cíntia. Orlando bate na porta de Capitu com flores na mão.

Como assistir Laços de Família?

A reprise da novela Laços de Família é exibida de segunda a sexta-feira, logo após Sessão da Tarde, na TV Globo. Além disso, também é possível assistir pela internet. Para isso, basta criar um conta gratuitamente no Globoplay, plataforma da emissora, e então sintonize na trama ao vivo.