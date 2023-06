RETA FINAL:Resumo de Força de um Desejo, capítulos de 5 a 10 de junho

A novela de Gilberto Braga e Alcides Nogueira contará com mais um mês em exibição no canal Viva e o público já tem acompanhado o início da reta final da trama estrelada por Malu Mader e Fabio Assunção. Confira com o resumo de Força de um Desejo como serão os próximos capítulos da reprise, entre os dias 5 e 10 de junho de 2023.

Próximos capítulos – Resumo de Força de um Desejo

Segunda-feira, 5 de junho: no começo da semana, o público irá conferir Bustamante seguindo com a investigação em torno de Inácio. Já Jesus lançará nota que poderá ajudar Olivia a ser livre. Ester e Idalina vão trocar farpas e Ventura descobrirá o segredo de Mariano.

Terça-feira, 6 de junho: no capítulo de terça-feira, o resumo de Força de Um Desejo mostra que Inácio vai terminar seu depoimento e aproximará o inspetor Bustamante da verdade. Luiza usará roupas de banho e enlouquecerá os admiradores. Por fim, Ventura planejará sua vingança contra Olivia e Mariano.

Quarta-feira, 7 de junho: neste capítulo, Ventura vai desmascarar Olivia e começará a sessão de tortura com a moça. Enquanto isso, Idalina se tornará alvo de suspeita após Bustamante interrogá-la. No final do episódio, Mariano armará uma fuga com Olivia.

Quinta-feira, 8 de junho: resumo ainda não liberado pela emissora na programação online do canal Viva.

Sexta-feira, 9 de junho: resumo ainda não liberado pela emissora na programação online do canal Viva.

Sábado, 10 de junho: resumo ainda não liberado pela emissora na programação online do canal Viva.

*A matéria será atualizada quando o resumo de Força de Um Desejo dos próximos capítulos for liberada

Confira – Como foi o final da novela Força de Um Desejo?

Que horas passa Força de um Desejo no Viva

A novela Força de um Desejo é exibida de segunda a sábado a partir das 15h30. Nestes dias, o público pode escolher acompanhar as reprises dos capítulos diários da novela sempre às 23h45. Já aos domingos, o público consegue ver todos os capítulos da semana em uma maratona que começa às 14h00 e vai até às 19h00.

Para assistir a novela, é necessário ter o Viva entre os canais de seu plano de TV por assinatura. Caso não tenha TV a cabo em caso, é possível assistir ao conteúdo com a Globoplay. Assinando o pacote “Globoplay + Canais ao Vivo”, você pode assistir o Viva em tempo real pela agora “Agora na TV” ou conferir os capítulos do folhetim a qualquer hora no catálogo. As exibições do Viva não são disponibilizadas para assinantes de outros planos da plataforma streaming.

Força de um Desejo ficará no ar até julho, quando será substituída por Escrito nas Estrelas. A produção de 2010 estreia no dia 17 de julho e nunca foi reprisada antes. Escrita por Elizabeth Jhin, a trama mostra um pai enlutado especialista em inseminação artificial que usa o esperma congelado do filho morto para gerar o seu neto em uma jovem.

Novelas do Viva – Programação

A Sucessora – 11h45

Coração de Estudante – 13h00

Senhora do Destino – 13h45

Bambolê – 14h40

Força de um Desejo – 15h30

Malhação 2010 – 16h15

Amar a Morte – 20h30

Leia também – Novelas do Viva em junho tem ‘Corpo Dourado’ e o ‘O Sexo dos Anjos’