Rodrigo e Paulinha ficam juntos no final de Mulheres Apaixonadas?

A novela Mulheres Apaixonadas conta com um grande leque de casais, alguns deles o público já sabia desde o início que ficaria junto, mas outros são um pouco mais inesperados. Interpretados por Leonardo Miggiorin e Roberta Gualda, Rodrigo e Paulinha passam a trama brigando, mas na reta final tudo muda e eles acabam se apaixonando.

Final de Rodrigo e Paulinha na novela Mulheres Apaixonadas

Rodrigo e Paulinha vivem altos e baixos na novela Mulheres Apaixonadas. A dupla discute bastante porque a personalidade da jovem não é fácil e ela leva broncas feias do irmão de Marcinha (Pitty Webo) por ser preconceituosa com Rafaela (Paula Picarelli) e Clara (Alinne Moraes). No entanto, próximo ao final da trama, a relação entre eles muda e um romance surge.

Tudo acontece porque Rodrigo se torna um grande apoio para Paulinha, que tem problemas familiares por ter sido abandonada pela mãe, Nair (Renata Mello), que deixou marido Oswaldo (Tião D'Ávila) para ficar com amante. Na reta final da história, o jovem rico ajuda Paulinha na procura por Nair e também com as decepções que envolvem a busca da moça.

Após um momento delicado de Paulinha, em que ela chora muito depois de ter conseguido o telefone da mãe, mas não ter sido reconhecida pela mulher, ela ganha o primeiro beijo de Rodrigo na novela. O rapaz tenta consolá-la, lhe oferece palavras de carinho e fala sobre como ela não percebe o quanto é bonita.

Depois que Rodrigo e Paulinha se beijam pela primeira vez, o rapaz continua sendo um apoio para a amiga da irmã, pois ela passa por momentos difíceis com o retorno da mãe, que ocorre próximo ao desfecho da história. Os dois continuam juntos e no último capítulo aparecem se beijando na formatura dos alunos da Escola Ribeiro Alves ao lado de outros casais apaixonados.

Além da felicidade de se entregarem ao amor, ambos conseguem se acertar com suas famílias no final do folhetim. Os dois tinham problemas com os pais na história, ele por não aceitar as puladas de cerca de Cesar (José Mayer) e o culpar pelas dores da mãe, que morreu, e ela por desprezar o pai pobre e não lidar bem com a rejeição da mãe.

Assim, depois de muitos altos e baixos Rodrigo acaba se acertando com o médico no desfecho da trama e aceita bem Helena (Christine Torloni) como a nova companheira dele. Já Paulinha, passa por um grande momento ao lado de Nair e Oswaldo no último capítulo de Mulheres Apaixonadas. Durante a formatura dos alunos do ERA, a moça é chamada ao palco por conquistar umas das notas finais mais expressivas da turma e recebe uma medalha de honra.

Após um discurso de Helena sobre o desempenho da jovem, ela chama ao palco os pais da moça: "tenho certeza que eles estão muito felizes por você". A menina fica constrangida de início, mas depois sorri para uma foto em família, emocionada.

Relacionado - O que acontece no final de Helena em Mulheres Apaixonadas

Como estão Rodrigo e Paulinha da novela hoje?

Atores que interpretaram Rodrigo e Paulinha em Mulheres Apaixonadas, Leonardo Miggiorin está hoje com 41 anos e Roberta Gualda está com 42 anos. Ambos continuam empenhados no mundo da arte, Leonardo está afastado das novelas desde 2016, quando atuou em A Terra Prometida da Record, mas continua trabalhando em séries, filmes e peças nos últimos anos e Roberta permanece na televisão.

Leonardo apareceu em Distopia (2015), Nova Amsterdam (2016), O Grande Poeta (2021), A Cada da Árvore (2023) e recentemente lançou o filme O Diabo na rua no Meio do Redemunho (2023), adaptação para o cinema de "Grande Sertão: Veredas", e está cotado para aparecer na próxima temporada de Vicky e a Musa, série da Globoplay. Além disso, ele é diretor e também produtor. Atualmente, ele está envolvido na produção de teatro O Que Faremos com Walter, em cartaz desde setembro.

Além de continuar a carreira de atriz, Roberta Gualda também se tornou dramaturga, e tem outras formações, ela é bacharel em direito e mestre em comunicação social. Na televisão, ela ganhou destaque nos últimos temposa ao aparecer em uma participação especial na novela Vai na Fé (2023) como a viúva Ruth e também ao ganhar um papel fixo em Além da Ilusão (2022) como a imigrante italiana Giovanna Martinelli, mãe de Lorenzo (Vinicius Pieri/Guilherme Prates).

Ela também se destacou na série O Rei da TV (2022), que conta a trajetória de Silvio Santos. Na produção, ela interpreta Maria Aparecida, a Cidinha, primeira esposa do dono do SBT. Entre seus trabalhos mais recentes, também estão Amor de Mãe (2019 - 2021), Os Homens São de Marte... e é pra Lá que eu vou (2019) e Sob Pressão (2018).

Leia também - Qual o final de Mulheres Apaixonadas: quem fica com quem