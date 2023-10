O que acontece no final de Helena em Mulheres Apaixonadas

Helena (Christiane Tornoli) viveu uma romance de altos e baixos com Cesar (José Mayer) durante a vida, o trocou por Téo (Tony Ramos) e depois de terminar com o músico voltou a cair de amores pelo médico. Como é o final de Helena em Mulheres Apaixonadas? Mulher se entrega a verdadeira paixão.

Helena ganha final feliz em Mulheres Apaixonadas

O final de Helena é ao lado de Cesar na novela Mulheres Apaixonadas. A professora e o médico se casam no último capítulo do folhetim de Manoel Carlos, depois de Cesar encerrar seu compromisso com Luciana (Camila Pitanga) e finalmente ficar livre.

O casal volta a se envolver depois da metade da novela, quando Helena se divorcia de Téo, mas a esta altura Cesar está namorando com Luciana e por isso eles vivem um caso escondido. É só nos capítulos da reta final de Mulheres Apaixonadas que o romance da personagem de Camila Pitanga com Jose Mayer chega ao fim, deixando o caminho do coração de Cesar para ser ocupado apenas pela professora do ERA.

Quem coloca um ponto final na relação de Cesar e Luciana é a própria moça, que percebe que nunca será amada de verdade pelo médico conquistador e que também recebe uma carta de Diogo (Rodrigo Santoro) que pede que ela o encontre em Nova York. O término é tranquilo, já que a filha de Téo nem sabe que o namorado está se encontrando às escondidas com Helena, ela só descobre a relação dos dois mais tarde, quando os vê aos beijos e questiona durante uma lavação de roupa suja como a fila andou tão rápido para o ex.

Rodrigo (Leonardo Miggiorin) e Marcinha (Pitty Webo), filhos de Cesar, descobrem da relação de Helena e Cesar antes do término dele com Luciana. Por isso, ficam revoltados com o pai por ser infiel mais uma vez, principalmente Rodrigo, que já tem uma relação conturbada com ele por culpá-lo pelas tristezas da mãe, que era traída pelo personagem de Mayer com Laura.

Além do choque por descobrirem que o pai tem um caso com Helena enquanto namora Luciana, eles também ficam surpresos ao saberem que o casal teve um passado marcante juntos. Pior ainda, eles descobrem que muitos anos antes, o pai chegou a se separar de Isabel (Cris Bonna) para ficar com Helena novamente, mas que depois foi chutado pela segunda vez pela mulher e então voltou para os braços da mãe deles.

O trio briga feio por conta da situação e Rodrigo lança muitas verdades na cara do pai. Porém, mais tarde na história eles acabam se acertando e os irmãos aceitam a união dos dois. Após o término de Luciana e Cesar e o anúncio do casamento de Helena e Cesar, eles criam uma boa relação. Marcinha já gostava da professora e Rodrigo acaba ficando mais próximo dela, principalmente por ser dar muito bem com Lucas (Victor Cugula), filho dela. Após tudo isso, é Marcinha quem convida Helena para morar com eles após o casamento, o que a mulher aceita depois de pensar sobre o assunto.

Helena e Cesar sobem ao altar no último capítulo de Mulheres Apaixonadas. A cerimônia lotada conta com amigos e familiares em uma bela mansão e depois o casal parte para o quarto para comemorar. Após o casório, os dois vão juntos para a formatura dos alunos de Helena do ERA e dão um grande beijo apaixonado em suas últimas cenas da trama.

Como fica a relação de Helena com Lucas

Pouco antes da morte de Fernanda, Helena descobre pela boca da própria ex-prostituta que ela é a mãe biológica de Lucas e Téo o verdadeiro pai. A informação a deixa abalada e com muita raiva de Téo por ter escondido a verdade dela por tantas anos.

Segundo Fernanda, ela nunca permitiu que o saxofonista revelasse tudo para Helena por medo de a mulher não amar mais a criança e despreza-la. Ela até confirma este medo antes de morrer, ao pedir que Helena não deixasse de cuidar do menino por conta disso. Embora em choque com a revelação, a personagem de Tornoli afirma que nunca deixaria de amar o filho, o que de fato acontece.

Helena continua sendo mãe adotiva de Lucas depois da revelação e consegue se acertar com Téo sobre as mentiras do músico durante o casamento. No final da novela Mulheres Apaixonadas, é o garoto quem leva a mãe ao altar no casamento com Cesar.

Téo concorda que Lucas continue morando com Helena e o menino se muda para a mansão de Cesar, ele fica apaixonado pelo espaço, que tem um grande jardim, piscina e tudo o que uma criança pode gostar, e promete levar Salete para visitar o lugar. Mesmo não morando mais com ele, Téo continua envolvido na vida do filho e o cria em parceria com Helena.

Final de Téo em Mulheres Apaixonadas

Téo não fica sozinho depois de se separar de Helena, o músico encontra um novo amor nos braços de Laura (Carolina Kasting), ex-amante de Cesar, na reta final da novela. Os dois se aproximam depois que Téo leva um tiro e fica durante um período na clínica do Dr. Moretti (Serafim Gonzalez) para se recuperar.

Após os primeiros momentos juntos, quando Téo sai do hospital, eles continuam se encontrando e a moça também se aproxima de Lucas (Victor Cugula) e Salete (Bruna Marquezine). Nos últimos capítulos, eles se declaram um para o outro e Laura afirma que o saxofonista lhe devolveu a esperança de amar e se entregam de vez ao romance.

E a família deles aumenta logo depois, não por uma gravidez de Laura, mas porque Téo descobre que é pai biológico de Salete, assim como de Lucas. Ele é avisado por Vilma (Christina Fagundes) que a falecida Fernanda (Vanessa Gerbeli) sempre pensou que ele fosse o pai, por isso ele resolve fazer um teste de DNA.

Com o resultado do teste saindo no último capítulo, ele revela para Salete e terrível avó dela, Inês (Manoelita Lustosa), que dali em diante ele tomará as decisões da vida de Salete e que a menina vai morar com ele. Assim, ele e Laura levam a garota embora e formam uma nova família.

