Rubinho morre em Vale Tudo: como foi em 1988?

Perto de realizar seu sonho de tocar em Nova Iorque, Rubinho enfrentará um dos momentos mais difíceis de sua vida ao ser rejeitado por Maria de Fátima. A jovem fingirá que não conhece o pai, o que deixará tão nervoso a ponto de sofrer um infarto. Como aconteceu na primeira versão de Vale Tudo, em 1988, Rubinho morre e não consegue chegar nos Estados Unidos.

Com Rubinho morre na novela?

Em 1988, quando interpretado por Daniel Filho, o personagem Rubinho está em Búzios, para tocar em um grande evento na cidade e cruzará com Maria de Fátima, que a essa altura planeja conquistar status e andar perto de pessoas com alto pode aquisitivo. Ao encontrar o pai, a vilã finge não o conhecê-lo, o que causa uma profunda mágoa no músico.

O pianista acaba não contando a ninguém que ele é, na verdade, o pai de Maria de Fátima, mas antes de ir embora do lugar rumo aos Estados Unidos, ele vai até o quarto onde a filha está hospedada e diz boas verdades a megera. Nervoso, ele avisa que ela magoar Raquel, ele contará a todos quem são seus verdadeiros pais. Durante a tensa conversa, o músico já demostra que não está passando bem.

Logo depois, Rubinho irá embarcar no jatinho de Marco Aurélio e é levado ao Hangar por Raquel. Ele está feliz, mas assim que a aeronave decola, ele começa a passar mal e o avião faz um pouso de emergência. O pianista está enfartando e é levado ao hospital.

Cena de 1988 – Globo

Raquel vai até o quarto em que o ex-marido está. Rubinho já está frágil e faz um último pedido: ver ser passaporte. Assim que Raquel entrega o documento ao músico, que está deitado na maca, ele sofre sofre uma segunda parada cardíaca e não resiste.

No remake, a cena deve ir ao ar na terça-feira, dia 22 de abril.

