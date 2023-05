Sabrina Sato estreia 2ª temporada do Desapegue Se For Capaz

Sabrina Sato estreia 2ª temporada do Desapegue Se For Capaz

Sabrina Sato estreia nessa quinta, 4 de maio, a segunda temporada de “Desapegue se for capaz” no GNT. Os convidados voltam a avaliar objetos para desapego. Em paralelo, Micaela Góes e a arquiteta Gabriela de Matos ajudam a reformar e reorganizar as casas dos participantes.

Horário do programa com Sabrina Sato no GNT

O programa Desapegue Se For Capaz começa às 22h30 do horário de Brasília e será sempre às quintas no GNT. Com 10 episódios, a nova temporada do reality faz Sabrina Sato encarar novamente bonecas assustadoras, coleções bizarras, armários que nem fecham de tanta roupa e muitas caixas e sacolas que escondem objetos esquecidos e

desnecessários. Falta de espaço de convivência, consumismo desenfreado, lembranças de alguém que se foi, volta de filhos e mudanças no estilo de vida são alguns dos motivos que levam as famílias a participarem do programa.

Após uma primeira visita para conhecer a casa, a quantidade de acúmulo e a bagunça, Sabrina desafia famílias a desapegar de 30% do que têm. Em troca, ganham a casa renovada, livre de tudo o que era desnecessário ou sem valor emocional, com espaço suficiente para se reinventarem com novas possibilidades de convivência e futuro.

VEJA:

Como assistir Tapas e Beijos em 2023

Estreias Globoplay maio