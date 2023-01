Como assistir Tapas e Beijos em 2023? Seriado estreia no Viva

Tapas e Beijos está de volta no Viva! O seriado protagonizado pelas atrizes Fernanda Torres e Andréa Beltrão começa a ser exibido no canal fechado a partir deste mês, relembrando a história de Sueli e Fátima, funcionárias da Djalma Noivas. Os episódios também estão disponíveis para assinantes do Globoplay.

Tapas e Beijos está disponível no Globoplay e na TV

A série Tapas e Beijos pode ser assistida pela televisão e internet. Na TV, os episódios vão ao ar no Canal Viva de segunda a sexta, às 21h15, horário de Brasília, a partir de 2 de janeiro.

As cinco temporadas do seriado também estão disponíveis no Globoplay. Para assistir, é necessário ser assinante da plataforma de streaming. Siga os passos:

Passo 1: acesse o Globoplay através do navegador de seu celular ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Store (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar. Usuários que já são assinante só precisam inserir o e-mail e a senha cadastrada para entrar na plataforma.

Novos usuário precisam se cadastrar e assinar um dos planos disponíveis. Clique em 'cadastra-se' e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, e-mail e crie uma senha. A plataforma também aceita logins utilizando o Google, Apple ou Facebook. Também é necessário aceitar os termos de uso e política de privacidade.

Passo 3: novos assinantes precisam pagar o plano escolhido. Insira um cartão de crédito válido e efetue o pagamento.

Passo 4: feito o login ou cadastro, procure por Tapas e Beijos na aba de busca. Todos os episódios das cinco temporadas do seriado estão disponíveis na plataforma de streaming.

Qual a história de Tapas e Beijos?

Tapas e Beijos conta a história de Sueli (Andréa Beltrão) e Fátima (Fernanda Torres), duas mulheres quarentonas que trabalham na Djalma Noivas, loja de venda e aluguel de vestidos de casamento. As protagonistas vivem rodeadas pelo universo casamenteiro, apesar de sofrerem com suas vidas amorosas.

As duas sonham em encontrar seus príncipes encantados e viver uma história de amor com final feliz, mas sempre se envolvem com pessoas erradas, o que rende muita confusão. As protagonistas ainda precisam lidar com os dramas que envolvem mulheres de meia idade.

Na primeira temporada do seriado, que começa a ser exibida no Viva, Jurandir (Érico Brás), ex-marido de Sueli, retorna para infernizar a vida da protagonista. Prestes a subir no altar com outra mulher, o malandro pede de volta o enxoval do casamento dos dois. A união não acontece, e o pilantra passa a tentar reconquistar sua ex-esposa.

No entanto, ela conhece Jorge (Fábio Assunção), por quem se apaixona e engata um relacionamento. O rapaz tem uma filha, Bia (Malu Rodrigues), que começa a namorar justamente Jurandir para atrapalhar a vida da nova madrasta.

Já Fátima é amante de Armane (Vladimir Brichta), um homem casado. Ela sonha com o dia que o infiel vai pedir o divórcio e ficar com ela, o que rende conflitos entre eles.

Apesar da confusões amorosas que envolvem as duas, ela se tornam mais amigas do que nunca e terminam a temporada sendo vizinha em Copacabana.

Em que ano passou Tapas e Beijos?

Tapas e Beijos foi exibida pela primeira vez em 2011. A trama ganhou cinco temporadas, exibidas entre o ano de estreia e 2015, quando o seriado chegou ao final.

Ao todo, foram 168 episódios protagonizados por Fernanda Torres e Andréa Beltrão. Também estão no elenco os atores Vladimir Brichta, Fábio Assunção, Érico Brás, Malu Rodrigues, Flávio Migliaccio, Otávio Muller, Fernanda de Freitas, Kiko Mascarenhas, Orã Figueiredo, Malu Falli, entre outras estrelas globais.

