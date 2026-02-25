Saiba por que Juliano Cazarré saiu da novela Três Graças e se volta

A morte de Jorginho, personagem de Juliano Cazarré em “Três Graças”, sacudiu a novela de Aguinaldo Silva no capítulo desta terça-feira (24). O desfecho trágico, marcado pela crueldade de Samira (Fernanda Vasconcellos), sela a despedida do ator do folhetim pouco após a marca de 100 capítulos. A dúvida que fica entre os telespectadores é se existe alguma chance de retorno, mas os bastidores indicam que o ciclo do ex-presidiário se encerrou de forma definitiva para impulsionar a nova fase da novela.
Por que Juliano Cazarré não está na novela?
A morte de Jorginho encerra a participação de Juliano Cazarré na novela. Não há indícios de que o personagem retorne, já que o foco da história agora muda completamente: sai a trama sobre a estátua das Três Graças e entra a busca desesperada pelo bebê roubado de Joélly (Alana Cabral). O ex-líder da Chacrinha, que tentava se redimir dos erros do passado, acabou morrendo como herói ao tentar invadir a clínica clandestina onde Samira e Edilberto (Julio Rocha) escondiam sua neta.
Agora, o luto toma conta da comunidade. Joélly deve encontrar apoio em Bagdá (Xamã), o atual chefe do morro que via em Jorginho uma figura de respeito. Enquanto o público se despede do personagem nas telas, Cazarré segue a rotina com sua família numerosa fora dos estúdios.
Pai de seis filhos, o ator compartilha com frequência a rotina em sua residência, que conta com quartos amplos e planejados para a família numerosa.
Confira os próximos capítulos de Três Graças
Capítulo 111: Samira manda o médico deixar Joélly na porta de um hospital e leva a criança com ela. Gerluce tem um mau pressentimento com Joélly. Lucélia dá informações a Ferette sobre Lorena e Juquinha em troca de dinheiro. Samira entrega a criança a Lena e Herculano, e orienta que o casal deva sair de casa por uns dias. Lucélia induz Lorena e Juquinha a acreditar que Kasper esteja envolvido com drogas. Paulinho avisa a Gerluce que Joélly está no posto de saúde sem o bebê. Júnior sente que precisa ficar de olho em Kasper. Gerluce encontra Joélly.
Capítulo 112: Paulinho diz a Gerluce que roubaram a filha de Joélly. Rogério promete a Raul que encontrará a neta. Lígia fica surpresa com o apoio de Joaquim. Samira garante a Arminda e Ferette que o casal que comprou a criança deixará o país.
Capítulo 113: Paulinho ampara Gerluce e Joélly. Raul está determinado a ir atrás de Samira e desfazer o acordo. Raul não aceita o dinheiro de Samira e avisa que não desistirá da filha. Xênica escuta a conversa entre Raul e Samira. Raul avisa que denunciará Samira.
Capítulo 114: Joélly finge não se lembrar de quem a levou para a clínica. Macedo mostra imagens de Viviane destruindo a Casa de Farinha ao lado de Leonardo. Ferette comenta com Macedo que provará que Rogério era o chefe do esquema dos remédios falsos. Rogério pressiona Raul para contar a verdade sobre a criança. Jairo avisa a Paulinho que Lena e o marido deixaram o país. Lucélia tenta convencer João Rubens de que Kasper está envolvido com drogas. Leonardo percebe que Ferette não perdeu a memória. Joélly se surpreende com a decisão de Raul de denunciar Samira.