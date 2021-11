Saiba qual novela a Larissa Manoela vai fazer na Globo

Depois de bastante espera, o público vai ver a eterna Maria Joaquina de Carrossel nas telinhas da Rede Globo. A atriz vai protagonizar a próxima novela das 18h, quando Nos Tempos do Imperador se despedir da faixa de horário. Conheça qual novela a Larissa Manoela vai fazer na Globo!

Qual será a novela que Larissa Manoela vai fazer na TV Globo?

A atriz vai estrelar a novela Além da Ilusão, escrita por Alessandra Poggi, que já trabalhou em Malhação, Pé na Cova e criou a série Os Dias Eram Assim ao lado de Ângela Chaves. A produção será ambientada nos anos 1930 e 1940 e terá duas personagens vividas por Manuela, as gêmeas Isabella e Isadora. Além disso, o folhetim irá ter Rafa Vitti como par romântico da protagonista.

Na trama, A modista Isabela conhece o ilusionista Davi. Os dois se apaixonam, mas vivem um namoro breve, já que a moça acaba morta por conta de um crime terrível. Davi é acusado pelo homicídio da amada injustamente e vai parar na cadeia.

Dez anos se passam e Davi deixa a prisão, de volta ao mundo, ele encontra Isadora, irmã da falecida namorada, e acaba novamente apaixonado.

O elenco sofreu algumas substituições ao longo da pré-produção, por causa dos adiamentos e atrasos para o início das gravações. Até agora, o que se espera é que o vilão da trama seja vivido por Danilo Mesquita e que os pais das protagonistas interpretadas por Larissa Manoela na nova novela da Globo sejam os atores Malu Galli e Antonio Calloni.

Outros atores que devem aparecer em Além da Ilusão:

Débora Ozório

Jayme Matarazzo

Gaby Amarantos

Lima Duarte

Paulo Betty

Arlete Salles

Ana Clara Winter

Carla Cristina Cardoso

Carol Roman

Cláudio Jaborandy

Duda Brack,

Duda Batista

Guilherme Prates

Kiria Malheiros

Roberta Gualda

Marcelo Escorel

Alexandra Richter

Marcos Veras

Monique Alfradique

Marisa Orth

Olívia Araújo

Werner Schunemann

Quando estreia Além da Ilusão?

A produção tem previsão de estrear em fevereiro de 2022 na faixa das 18h da TV Globo, substituindo Nos Tempos do Imperador. As gravações da novela com Larissa Manoela já começaram e os primeiros capítulos ganharam cenas na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais.

Por enquanto, é previsto que a maior parte das filmagens aconteçam nos estúdios da Globo e não ambientes externos, por conta das medidas de segurança exigidas pela pandemia do covid-19. Depois de Além da Ilusão, a faixa das 18h vai ganhar um folhetim escrito por Mario Teixeira, o título provisório é Mar do Sertão.

