Saiba qual será o final de Fabrício Melgaço em Império

A identidade de Fabrício Melgaço e o final do personagem serão revelados em Império. A edição especial da novela entra em sua semana final e vai trazer à tona quem está por trás dos planos para destruir José Alfredo (Alexandre Nero). Além de ser desmascarado, o vilão irá pagar pelos seus crimes.

Qual será o final de Fabrício Melgaço na novela Império?

O Comendador vai descobrir a verdadeira identidade de Fabrício Melgaço na reta final de Império. Lorraine (Dani Barros) ouve uma conversa de José Pedro (Caio Blat) e Silviano (Othon Bastos) após o casamento de Cristina (Leandra Leal), em que o diretor financeiro da Império assume ser o grande vilão da história. Ela e Ismael (Jonas Torres) contam tudo para o Comendador, inclusive que Zé Pedro estava com o diamante rosa.

José Pedro assume ser o vilão. No episódio final, o herdeiro, Maurílio (Carmo Della Vecchia) e Silviano (Othon Bastos) sequestram Cristina (Leandra Leal) e pedem uma fortuna ao ricaço para liberar a moça. Os vilões atraem o Comendador e Josué (Roberto Birindelli) para um galpão abandonado e os personagens entram em confronto. Josué distrai Maurílio, e enquanto isso, Zé Alfredo dá um tiro certeiro no biólogo, que cai morto. Revoltado com a morte do filho, Silviano tenta acertar o homem de preto, mas é surpreendido por Josué. O motorista mata o mordomo.

Pedro fica ferido durante o confronto e cai no chão. Enquanto isso, José Alfredo se apressa para soltar Cristina das amarras. Quando os dois estão prestes a deixar o local, o personagem de Caio Blat consegue alcançar a arma e atira no próprio pai. José Alfredo não resiste e morre.

No final, Fabrício Melgaço/José Pedro vai preso por assassinar o próprio pai. João Lucas (Daniel Rocha) fica responsável pela empresa e por continuar o legado do homem de preto.

A edição especial de Império vai ao ar de segunda a sexta, às 21h30, horário de Brasília. A partir de 8 de novembro, o público passa a acompanhar a novela Um Lugar ao Sol.