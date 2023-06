Saiba quando Urias morre em Reis e como foi na Bíblia

Os dias do personagem de Roger Gobeth estão contados na trama bíblica da Record. Urias morre em Reis? Nos próximos capítulos do folhetim, Davi (Cirillo Luna) se afastará cada vez mais de Deus e terá atitudes imperdoáveis contra o marido de Bate-Seba (Paloma Bernardi), mulher que após ir para a cama do rei acabou grávida.

Novela Reis x Bíblia - Davi manda matar Urias?

A novela Reis tem caminhado junto aos acontecimentos que marcaram a história de Urias, Davi e Bate-Seba na Bíblia e em breve a mulher ficará viúva na trama da Record. Pelos resumos, é possível prever que a morte de Urias deve ocorrer no capítulo do dia 3 de julho, se os capítulos não sofrerem com atrasos ou reedições.

O folhetim mostrou nas últimas semanas que Davi se apaixonou por Bate-Seba ao ver a bela mulher se banhando e a levou para a cama. No entanto, após descobrir que ela está gravida, o rei arma um plano para que seu adultério não seja descoberto. O problema é que nada sairá como o planejado e Davi então decidirá acabar com a vida de Urias nos próximos capítulos da novela.

Reis vai retratar a morte de Urias com fidelidade ao relatado nas escrituras, segundo o que mostram os resumos. Para tentar esconder que o filho de Bate-Seba é seu, Davi mandará Urias retornar da viagem, na esperança que ele vá para a cama com a esposa e pense que a engravidou durante este período. No entanto, o guerreiro vai se recusar a usufruir dos privilégios de sua casa enquanto seus colegas soldados sofrem nas mãos dos inimigos e não terá relações com a mulher.

Davi não desistirá de seu plano e embebedará Urias, mas mesmo assim não conseguirá com que o soldado vá para a cama com Bate-Seba. Sem alternativas, Davi vai entrar em desespero e tomará uma decisão drástica e permanente. O rei de Israel mandará seu comandante Joabe colocar Urias no lugar mais perigoso do campo de batalha e o enviará de volta.

Quando Urias retornar para a guerra e assumir seu posto, ele será ferido durante uma investida pesada dos inimigos e acabará morto. Davi receberá um relatório mais tarde informando a morte do soldado e verá que seu plano foi bem sucedido.

Relembre - Filhos de Davi na Bíblia: conheça a descendência do Rei

O que acontece com Bate-Seba e Davi após a morte de Urias?

Após a morte de Urias, Bate-Seba tem seu período de luto pelo marido e algum tempo depois se torna uma das esposas de Davi. Porém, a transgressão do casal não passa ilesa e eles sofrem consequências. Com a morte de Urias e o casamento com Bate-Seba, Davi pensa que seu segredo foi escondido, mas ele se esquece que estava sendo observado por Deus durante todo esse tempo que agiu de forma cruel contra Urias.

Por conta disso, Deus envia um de seus profetas para advertir Davi, que percebe seus graves pecados e se arrepende profundamente. Davi implora pelo perdão de Deus, que permite que ele fique vivo, mas não o deixa impune. Com o nascimento do filho de Bate-Seba e Davi algum tempo depois, a criança não sobrevive por conta dos pecados dos pais. O casal sofre muito com a perda, mas continua junto.

Após a morte da criança como punição, Deus permite que eles tenham outros filhos. Assim, nascem depois os herdeiros Simeia (também conhecido como Samua em algumas traduções), Sobabe, Natã e Salomão. Bate-Seba continua como esposa de Davi até o final de sua vida e após Davi deixar o trono de Israel, a coroa é assumida por Salomão, conhecido como um dos homens mais sábios na Bíblia.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel

Leia também - Saiba mais sobre a novela Reis: como Bate-Seba morreu na Bíblia?