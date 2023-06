Quileabe morre em Reis? O que acontece com o filho de Davi

Na novela Reis, Davi (Cirillo Luna) está prestes a sofrer uma das piores experiências de sua vida. O pequeno Quileabe (Pedro Burgarelli), filho do rei com Abigail (Maiara Walsh) vai morrer na trama do folhetim bíblico da Record. No capítulo de segunda-feira (19), o trágico final do garoto já começou a ser desenhado e o menino se despede de vez da atração nas próximas cenas que vão ao ar.

Morte de Quileabe em Reis deixa Davi desolado

Após partir em uma aventura com Amnom (Flávio Bisneto) por um túnel proibido, Quileabe não terá uma segunda chance e acabará morrendo na novela Reis em um acidente na caverna. O final do personagem de 9 anos de idade está previsto para ir ao ar nesta terça-feira, 20 de junho, de acordo com os resumos da emissora.

Não foi revelado pela Record como será a despedida do menino, mas pelos stories publicados pelo ator mirim Pedro Burgarelli dos bastidores da cena, é possível perceber que o pequeno herdeiro de Davi deve morrer ao cair em um buraco durante a exploração do túnel com Amnom.

Davi entrará em luto profundo com a perda do filho no folhetim. Ele se sentirá culpado e começará a beber muito, o que fará até com que fique agressivo com seus olhos filhos e esposas.

Abigail, a mãe de Quileabe, já morreu na novela. Interpretada pela atriz brasilo-estadunidense Maiara Walsh, a personagem se despediu da trama no começo de maio, depois que a mulher tentou salvar o filho de um afogamento e acabou machucando a cabeça em uma pedra.

Quileabe existiu na Bíblia?

Quileabe existiu na Bíblia e é citado como um dos filhos de Davi com Abigail, que também deu a luz a Daniel. No entanto, a história do garoto não é descrita nas escrituras e muito menos sua morte. Não foram revelados detalhes sobre ele nos livros que relatam a trajetória do rei Davi e sua descendência.

Assim, a trama e morte de Quileabe na novela Reis foram fruto da imaginação e licença poética dos autores do folhetim bíblico da Record, para fins dramáticos e o andamento da história. O mesmo aconteceu com a partida de Abigail, que também não tem sua morte descrita na Bíblia.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel

Quileabe não é o único filho de Davi que morre

Quileabe não foi o único herdeiro de Davi que morreu na história do rei de Israel, então o público já tem que se preparar para mais perdas no futuro da novela Reis.

Filho de Davi com Bateseba: do caso proibido entre Davi e Bateseba nasce um menino. Porém, Deus pune o casal pelo adultério e pouco após seu nascimento, a criança fica muito doente e falece.

Amnom: filho de Davi com a esposa Ainoã, Amnom é assassinado pelo irmão Absalão. A vingança do rapaz é devido a um abuso que Amnom comete contra a própria irmã deles, Tamar, filha de Davi com Maaca, após se apaixonar pela bela moça.

Absalão: Absalão também não termina a história bíblica bem. O rapaz tentou tomar o trono do pai e por isso acabou assassinado. Nas escrituras, Davi mandou que Joabe trouxesse seu filho com vida, mas o general não ouviu as ordens do rei e matou o herdeiro assim que conseguiu colocar as mãos no usurpador.

Adonias: filho de Hagite, Adonias foi outro filho de Davi que tentou ficar com o trono. Ele se esforçou para passar a perna no irmão mais novo, Salomão - filho de Davi com Bateseba - e conseguir o trono após a morte do pai, mas falou na missão. Salomão deixou o irmão vivo após a tentativa de golpe, mas mais tarde, Adonias desagradou o sucessor de Davi com pedidos ambiciosos e acabou assassinado por ordens de Salomão.

