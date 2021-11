Saiba quem é o marido de Alinne Moraes

Alinne Moraes está no ar atualmente como uma das protagonistas de Um Lugar ao Sol. Na novela, ela faz par romântico com Cauã Reymond, com quem namorou há muitos anos atrás. Atualmente, a atriz é casada com Mauro Lima. Quem é o marido de Alinne Moraes?

A atriz Alinne Moraes e Mauro Lima são casados desde 2012, e os dois são bem discretos em relação a suas vidas pessoais. O casal tem um filho de sete anos, Pedro Lima, que nasceu em 2014.

Mauro Lima é cineasta e tem atualmente 54 anos. O diretor tem dezenas de títulos em seu currículo, muitos deles com grande reconhecimento no cinema brasileiro. Tainá 2 (2004), Meu Nome Não é Johnny (2008), Reis e Ratos (2009), Tim Maia (2014) e Ladrão de Livros (2020), são alguns dos filmes dirigidos por ele.

Inclusive, foi em ‘Tim Maia’ que Alinne Moraes e Cauã Reymond contracenaram mais uma vez juntos, desta vez interpretando ex-namorados.

Além de atuar como diretor, Lima também foi roteirista de alguns dos filmes que dirigiu, além de ter trabalhado também em títulos como Os Saltimbancos Trapalhões (2016) e Mariel, O Homem de Ouro (2017).

Quem é a personagem de Alinne em Um Lugar ao Sol?

Alinne Moraes interpreta Bárbara, filha de Santiago (José de Abreu). A personagem tem duas irmãs, Rebeca (Andreia Beltrão) e Nicole (Ana Baird).

Herdeira, a moça nunca precisou trabalhar. Ela e Renato (Cauã Reymond) vivem um relacionamento turbulento há anos. Quando o rapaz morre, Christian assume o lugar dele e continua se relacionando com Bárbara, sem que ela perceba que seu namorado se tornou outra pessoa.

Os dois até chegam a se casar – isso era tudo que Bárbara mais queria. Por ter baixa autoestima e ser dependente emocionalmente, ela não consegue largar do rapaz mesmo quando ele a decepciona.

Mais adiante da trama, ela vai ficar grávida de Christian/Renato.