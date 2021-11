Alinne Moraes namorou Cauã Reymond? Relembre relação

Alinne Moraes namorou com Cauã Reymond no início dos anos 2000 e agora a dupla vive um romance na novela Um Lugar ao Sol, a nova atração das 9. O envolvimento dos atores, na vida real e ficção, despertou a curiosidade de quem queria saber o que já aconteceu entre eles.

Alinne Moraes namorou Cauã Reymond?

A dupla teve um relacionamento de 2002 a 2005. A primeira vez que a dupla teve contato foi muito antes, no anos 90, enquanto realizavam trabalhos no mundo da moda, mas segundo os atores, nada aconteceu entre eles, pois ambos eram comprometidos com outras pessoas na época.

Em 2004, quando já estavam juntos há algum tempo, surgiu a oportunidade de trabalharem no mesmo projeto e ambos embarcaram na aventura. Cauã viveu Thor Sardinha em Da Cor do Pecado, e Alinne foi Moa na novela.

Alinne Moraes e Cauã Reymond tinham o mesmo empresário e muitos amigos em comum, por isso se viam com frequência, o que continuou acontecendo depois que a dupla terminou, segundo a atriz em entrevista ao Globo. Alinne disse que eles continuaram amigos depois que o relacionamento chegou ao fim e os dois continuaram se tratando com respeito e amor.

Na época em que namoraram, não foi revelado o motivo que levou a separação de Alinne Moraes e Cauã Reymond. A dupla parou de ser vista junta, o que levantou suspeitas, pouco depois foi confirmado pela assessoria de ambos que havia acontecido o término, mas que não seriam divulgados os detalhes sobre o assunto.

Como Alinne Moraes contou, o contato com Cauã Reymond continuou mesmo após o término do namoro. Em 2014, a dupla atuou lado a lado no filme sobre Tim Maia, dirigido pelo marido da atriz, e nas redes sociais o contato continua, principalmente agora que a dupla vive um casal nas telinhas.

Em Um Lugar ao Sol, Alinne Moraes interpreta Bárbara, namorada de Renato, gêmeo de Christian, ambos são interpretados por Cauã Reymond.

Cônjuges atuais

Hoje em dia ambos estão casados, Alinne Moraes está em um relacionamento de mais de uma década com o cineasta Mauro Lima, conhecido pelos filmes Meu Nome Não é Johnny e Tim Maia, a série Ó Paí, Ó, entre outros projetos. O casal trocou alianças em 2012, mantém o relacionamento discreto nas redes sociais e são pais do pequeno Pedro, de 7 anos de idade.

Cauã Reymond é casado com com a modelo Mariana Goldfarb, o relacionamento começou em 2016. Em janeiro de 2018, eles terminaram, mas reataram pouco tempo depois, a separação durou cerca de dois meses. No ano seguinte, em abril, Cauã Reymond e Mariana se casaram em uma cerimônia realizada no interior de Minas Gerais.

Além de namorar Alinne Moraes, Cauã Reymond também teve outro relacionamento muito famoso, a união com Grazy Massafera, com quem ficou durante anos e teve uma filha.

Leia também – Nova novela das 9: quem é quem no elenco de Um Lugar ao Sol