Saiba quem matou Arthur na novela Quem Ama Cuida

A identidade do assassino de Arthur é o grande mistério da novela das 9. O personagem de Antonio Fagundes saiu de cena deixando uma pergunta que sustenta a audiência: quem matou Arthur em Quem Ama Cuida? Para decifrar o enigma antes da revelação oficial, listamos as chances de cada personagem.

Quem são os suspeitos da morte de Arthur em Quem Ama Cuida

Quatro dos oito suspeitos de matar Arthur em Quem Ama Cuida foram praticamente descartados por um detalhe visual. Adriana (Leticia Colin), Rosa (Tatiana Tiburcio), Edvaldo (Guilherme Piva) e Tilde (Luana Martau) apareceram vestindo vermelho nos interrogatórios. Na cartilha da diretora Amora Mautner, essa cor indica inocência.

Com metade dos suspeitos “salva” pelo figurino, o cerco fechou em torno de seis personagens. O assassino real está nesse grupo, e os motivos vão desde referências literárias escondidas no cenário até a escala de gravação secreta nos Estúdios Globo.

Ulisses: é suspeito e matar Arthur por causa do seu nome e dos livros espalhados por seu cenário. O personagem de Alexandre Borges faz referência direta ao herói da ‘Odisseia’, de Homero, um truque clássico que os autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto usam para esconder pistas na novela.

Pilar: é suspeita por causa do seu comportamento dúbio antes do crime e por conhecer os segredos mais cabeludos da trama. A personagem de Isabel Teixeira entrou na lista negra da polícia e faz parte do grupo selecionado para rodar as cenas secretas da morte.

Otoniel: é suspeito por causa do seu histórico de brigas com Arthur e pelo peso do seu intérprete. Tony Ramos gravou finais alternativos nos bastidores, um protocolo de segurança que a Globo adota apenas com os principais suspeitos de seus assassinatos.

Diná: é suspeita e matar Arthur por causa do seu livre acesso à casa da vítima e por esconder segredos do passado. A personagem de Rosi Campos também faz parte do quinteto que gravou as cenas misteriosas nos estúdios e ganhou força após seus últimos diálogos.

Silvana: é suspeita por causa do seu álibi furado na noite do crime. Interpretada por Belize Pombal, ela fecha o grupo dos cinco atores que participaram das gravações sigilosas, o que na linguagem técnica da TV significa envolvimento direto na morte.

Brigitte: é suspeita e matar Arthur por causa das suas reações nervosas que já viraram piada e teoria nas redes sociais. A personagem de Tata Werneck corre por fora nas gravações secretas, mas os autores mantêm suas reais intenções ocultas para despistar a imprensa.

Para evitar que a identidade do assassino de Arthur vaze antes da hora, a Globo montou uma operação de guerra. Embora cinco atores já tenham rodado as cenas da morte no estúdio, o martelo só será batido na última semana de exibição, em janeiro de 2027.

Walcyr Carrasco e Claudia Souto costumam escolher o assassino definitivo nos 45 minutos do segundo tempo. Eles avaliam a reação da audiência e o termômetro das redes sociais antes de entregar o bloco final para a edição, mantendo o suspense real até o último capítulo.