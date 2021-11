Saiba quem será a Juma e Jove no remake de Pantanal de 2022

Em 2022, estreia o remake de Pantanal na Globo e Alanis Guillen viverá a protagonista Juma Marruá, enquanto Jesuíta Barbosa será Jove. As gravações já estão a todo o vapor e o casal principal da trama pousou juntinho para a primeira foto dos personagens.

Quem vai interpretar Juma e Jove no remake de Pantanal?

Juma será vivida por Alanis Guillen. O elenco já está gravando o remake da trama de sucesso exibida em 1990, que ganhará uma nova versão no ano que vem. As gravações acontecem no estado do Mato Grosso do Sul.

Na primeira versão da novela, Juma foi interpretada por Cristiana Oliveira. O papel de Jove foi vivido por Marcos Winter. Na trama, os dois se apaixonam mas se desentendem dezenas de vezes devido as diferenças sociais entre eles.

Pantanal gira em torno da história de José Leôncio, dono de uma fazenda de gado na região que dá nome à novela. Ele vai ao Rio de Janeiro e se envolve com Madeleine, que vai morar com o seu amado na região centro-oeste, mas não se adapta ao local e vai embora levando o filho do casal, Jove.

Quando ele cresce, Jove vai à fazenda conhecer o pai, mas é rejeitado. O personagem acaba se envolvendo com Juma Marruá, uma jovem criada como selvagem pela mãe, que foi assassinada.

Quando estreia a novela?

De acordo com o portal RD1, Pantanal está prevista para estrear em 14 de março de 2022. A versão original da novela foi escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida na extinta TV Manchete. Na época, o folhetim foi um verdadeiro sucesso de audiência, dando trabalho para a Globo e chegando a bater 40 pontos no Ibope.

Já o remake está sendo adaptado por Bruno Luperi, neto do autor da versão original. Além de Alanis e Jesuíta, outros atores já estão confirmados no elenco.

Renato Góes, Marcos Palmeira, Juliana Paes, Osmar Prado, Dira Paes, Letícia Salles, Debora Bloch, Juliano Cazarré, Bruna Linzmeyer e Murilo Benício são alguns dos nomes que estarão na novela.