Said e Maysa ficam juntos na novela O Clone ou romance é fake?

Ressentidos com Lucas (Murilo Benício) e Jade (Giovanna Antonelli), Said e Maysa ficam juntos em O Clone. Ambos em casamentos decepcionantes, os personagens de Daniela Escobar e Dalton Vigh acabam envolvidos romanticamente. Será que esse relacionamento vai longe na novela de Gloria Perez?

Said e Maysa ficam juntos em O Clone?

Said e Maysa ficam juntos em alguns capítulos de O Clone, com direito a troca de beijos e presentes, mas o casal não termina a novela lado a lado. O curto tempo da dupla junta começa depois da reaproximação de Lucas e Jade, o que deixa ambos enciumados e Said promete que fará Lucas sofrer da mesma forma que ele.

Said e Maysa chegam a ir em encontros românticos e a mulher ganha uma linda joia do marido de Jade. Em conversa com Lucas, Maysa joga na cara do esposo o presente caro e revela que o recebeu de Said: “que homem interessante, chique, sabe como tratar uma mulher”.

Depois de lavar a roupa suja com Lucas e dizer quantas vezes se sentiu traída pelo amado, o filho de Leônidas (Reginaldo Faria) reconhece alguns de seus erros e diz para a esposa que teria sido melhor se eles tivessem se separado anos antes, para evitar sofrimento aos dois. “Você nunca se casou comigo, você casou com ela, com o fantasma dela”, rebate a mulher durante a discussão.

Já Said, quando fala para Jade sobre seu encontro com Maysa e percebe uma pontada de desconfiança na voz da personagem de Giovanna Antonelli, comemora a possibilidade da esposa estar com ciúmes. Ficar junto de Maysa em O Clone é uma boa forma de vingança para o muçulmano, além disso, ao esbarrar com Lucas no hospital, depois que o personagem de Benício cai de um telhado, Said usa o envolvimento com Maysa para provocar o rapaz.

Final de Said e Maysa

Já que Said e Maysa não ficam juntos em O Clone, eles ficam com quem? Said termina a novela ao lado de duas esposas: Ranya e Zuleika. Ranya se casou com o marroquino enquanto ele ainda tinha Jade como esposa, ao longo do folhetim a mulher dá um filho homem ao marido, como ele tanto desejava.

Zuleika ia se casar com Mohamed (Antonio Calloni), irmão do personagem de Vigh, mas o noivado da dupla não dá certo e a mulher acaba casada com Said no final da novela. Zuleika e Ranya vivem em pé de guerra e no último capítulo de O Clone, Said aparece estressado com as constantes trocas de farpas das esposas.

Maysa também não fica sem sozinha, sem Lucas e Said, ela se envolve com outro homem no desfecho do folhetim. A personagem de Daniela Escobar conhece alguém na praia e dá início a um novo romance – O homem que termina ao lado de Maysa foi interpretado por Tony Ramos, que fez uma pequena participação na novela e não ganhou um nome de personagem.

E Jade e Lucas?

Depois dos altos e baixos na relação, a dupla vivida por Antonelli e Benício finalmente conquistam o aguardado final feliz. O beijo apaixonado da dupla no deserto do Marrocos marca a cena final da novela, ao som é claro de A Miragem, canção tema do casal.

