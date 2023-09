Sandra Annenberg está na novela Elas por Elas?

No capítulo de estreia da novela "Elas por Elas", uma personagem chamou a atenção do público nas redes sociais. Nice, assistente de Lara (Deborah Secco), é interpretada pela atriz Ludmila Rosa, mas foi confundida com a jornalista Sandra Annenberg por conta do corte de cabelo.

Sandra Annenberg em Elas por Elas

Tudo não passa de uma confusão dos espectadores, já que Sandra Annenberg não está na novela Elas por Elas. O público está confundindo a jornalista com Ludmila Rosa, que interpreta a funcionária de Lara. A personagem Nice é bastante parecida com a jornalista. Ambas usam o cabelo curtinho e óculos, além do estilo de roupa parecido.

Apesar da assistente tem aparecido por pouco tempo na novela, foi o suficiente para que os internautas fizessem dezenas de tweets sobre a semelhança entre as duas. "A Sandra Annenberg em Elas por Elas? Meu Deus, eu to no céu", escreveu uma internauta. "Primeiro capítulo da novela e eu já vi a Sandra Annenberg umas 3 vezes nessa secretária da Débora Secco.", publicou outra. "É a Sandra Annenberg na novela?", questionou mais um espectador. "Sandra Annenberg participando da novela kkkkk", brincou outra.

Mas afinal, quem é Ludmila Rosa? A Nice de Elas por Elas é atriz, autora e yogini. A artista é formada em jornalista pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Mestra em Artes da Cena pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A atriz tem um longo histórico no teatro, atuando e produzindo espetáculos como "Desabotoa Minha Gola", "A Menina do Dedo Torto", entre outros.

Essa não é a primeira novela da Globo em que a atriz atua. Ludmila Rosa esteve também nas minisséries "Mulher" (1998), "Chiquinha Gonzaga" (1999), "Terra dos Meninos Pelados" (2003), além dos folhetins "O Rebu" (2014) e "Império" (2014). A artista também já fez alguns trabalhos no cinema: "A Coleção Invisível" (2012), "À Beira do Caminho" (2012) e "Seja o Que Deus Quiser" (2002).

Elas por Elas estreou no último dia 25 no horário das seis. A trama é um remake da novela que fez sucesso em 1982, e agora ganha uma nova versão depois de 40 anos da exibição original.

Nice está sempre presente e sabe tudo o que acontece na família de Lara, uma das protagonistas do folhetim. A personagem de Deborah Secco é quem reúne as sete amigas, Helena (Isabel Teixeira), Renée (Maria Clara Spinelli), Adriana (Thalita Carauta), Carol (Karine Teles), Natália (Mariana Santos) e Taís (Késia Estácio).

A trama também traz como um dos personagens destaque o detetive Mário Fofoca (Lázaro Ramos), que será contratado por Lara para descobrir quem é a amante de Átila (Sérgio Guizé). Os dois nem desconfiam, mas se trata de Taís, que é irmã do investigador particular.